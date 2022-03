Sluníčka, zvířátka či portréty rodičů zmizely. Nahradily je tanky, výbuchy, střílení a vojáci. Přesně takové výjevy se nyní objevují na kresbách ukrajinských dětí. I ty nejmenší totiž velmi citlivě vnímají to, co se kolem nich děje. A zachycují to na svých malbách do nejmenšího detailu.

Jednu z kreseb nedávno na sociální síti zveřejnil Brendan Cahill, který na Ukrajině kdysi pracoval a v zemi má stále známé. Obrázek zachycuje bombardování obytných domů a ruské tanky s písmenem Z najíždějící na Ukrajince s vlajkami v rukou. „Tohle mi poslala kamarádka z ukrajinských mírových sborů. Jde o obrázek, který pro ni nakreslila její žačka. Děti by měly kreslit cokoliv jiného, než válku," napsal Cahill na Twitteru.

A friend from Peace Corps Ukraine sent me this drawing a 7 year old student drew her.



Kids should be drawing ANYTHING but scenes of war.



Russian air strikes hitting farther West where I worked.



Tip button to help directly.



Goes straight to Ukr @PeaceCorps families. https://t.co/yZ407Pr6WM pic.twitter.com/2E5HVfG0qQ — Brendan Cahill (@brendancahill_) March 13, 2022

To, že ukrajinské děti kreslí zejména vojáky a tanky, není v těchto dnech ničím neobvyklým. Obrázky malují v podzemí, v krytech a často ve strachu. Stačí se podívat na záběry z kyjevského či charkovského metra, kde se před ruskými nálety v noci skrývají tisíce lidí, včetně malých dětí. Ty tak mnohdy usínají za zvuků bombardování.

Ve zmíněném Charkově se dospělí pokusili dětem pobyt v chladných podzemních tubusech alespoň trochu zpříjemnit. V jednotlivých stanicích vytvořili několik dětských koutků.

Úplně však dítě uchránit od katastrofického dění v rodné zemi, zejména pak v ostřelovaných oblastech, není možné. Ukrajinský list Pravda tento týden vyzval rodiče, aby do redakce posílali kresby svých dětí, jelikož jsou kronikou současného dění na Ukrajině.

Smutná podívaná

Obrázky, které list zveřejnil, jsou smutnou podívanou. Na jednom z nich stojí ukrajinský voják, který se loučí s domovem, na jiném děti pláčí a modlí se, zatímco v pozadí lze vidět výbuch po náletech. „Vítěz. Ten hodný s kulometem chrání svůj dům a svého sněhuláka. A před ním je ten zlý, odpaluje rakety a je potřeba ho zahnat," zní popisek k jednomu z obrázků, který zjevně kreslilo malé dítě.

This drawing done by my friend's daughter Spashta, aged 7, about Ukraine and Russia War. Kudos Spashta #UkraineRussianWar @aselvarajTOI #UkraineUnderAttaсk pic.twitter.com/EBSxcTSnS3 — Selvaraj Arunachalam (@selvarajtoi) March 9, 2022

Na jiných obrázcích, které kolují po sociálních sítích, zase zhruba sedmileté děti zachytily nálety ruských letounů, příjezdy tanků nebo vojáky s namířenými zbraněmi.

A drawing by my son, Martyn. He's 9 years old and I haven't seen him for 7 days.



When he asked me when he will see me again, I started crying.



We both are asking to save the children in #Ukraine.#NoFlyZone #NoFlyZoneOverUkraine #NoFlyZoneInUkraineNow #NoFlyZoneUA pic.twitter.com/7vXTW5KZOt — Inna Sovsun (@InnaSovsun) March 3, 2022

This is what Ukrainian kids are drawing these days… #Russia, stop the war! Stop #Russia!

Glory to ?? #Ukraine! Glory to the heroes!

We will win! ??#StandWithUkraine#StopRussianAgression pic.twitter.com/FhsYMhYo8z — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) March 4, 2022

Mezitím se v reakci na smutný trend na twitteru rozjel o něco optimističtější projekt #KidsDrawPeace4Ukraine (v českém překladu Děti kreslí mír pro Ukrajinu). Jeho úkolem je usnadňovat dětem snahu vyrovnat se s tím, co se kolem nich děje. Zapojit se mohou nejen ukrajinské děti, projekt je směřován i na školáky z jiných zemí, které ale bez ohledu na původ trápí dění ve válkou zmítané Ukrajině.

Dotazy o smrti, štítky s krevní skupinou. Ukrajinští rodiče řeší těžké situace

Podstatou iniciativy je, že děti kreslí obrázky pro Ukrajinu, které zobrazují svět, v němž nad válkou vítězí mír a láska. Tvůrci pak obrázky zveřejní na sociálních sítích pod zmíněným hashtagem. Podle tvůrců projektu ze serveru Teaching Kids News se tím vytváří online galerie obrázků o míru.

„Jako první s tímto nápadem přišly rakouská organizace Kleine Kinderzeitung a americká News-O-Matic. Někteří lidé, kteří se do projektu zapojili, dokonce poslali výtvory dětí na ukrajinská velvyslanectví ve svých zemích," uvádí server Techaing Kids News.