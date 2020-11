Rádio začalo vánočním zázrakem. Jeho globální nástup se dodnes pojí s konspirací

Letos na jaře to byla jedna z oblíbených konspiračních teorií: za koronavirovou pandemii prý může zavádění 5G technologie, podobně jako o sto let dříve mohlo spuštění rádiového vysílání za epidemii španělské chřipky. Byla to lež. Komerční rozhlasové vysílání se objevilo o dost později než nemoc – dne 2. listopadu uplynulo od jeho zahájení sto let.

Vynálezce rozhlasového vysílání Reginald A. Fessender a jeho vysílací alternátor z roku 1906 | Foto: Wikimedia Commons, Thomas H. White, The American Telephone Journal, 26. ledna 1907, volné dílo