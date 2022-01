Deník připravil přehledný seznam zemí, ve kterých je očkování povinné, a také těch, kde vakcinaci striktně odmítají. Jakých skupin se to kde týká, kde vakcinaci schválit nechtějí, kde budou očkovat děti a jak je na tom Česko?

Řada zemí zavádí povinné očkování pro vybrané skupiny obyvatel, jako jsou starší občané, pracovníci veřejného sektoru, zdravotničtí pracovníci či policie. Některé země přistoupily na tvrdší opatření, například na povinné očkování pro všechny osoby nad 18 let. V několika státech očkování dokonce nařídili i mladistvým. Existují rovněž takové, které se povinné vakcinaci brání. Liší se to však zemi od země a pravidla jsou v každém státě trochu jiná.

Kde se musí očkovat všichni dospělí?

RAKOUSKO

U našich jižních sousedů bude od února 2022 očkování povinné pro každého obyvatele staršího čtrnácti let. Za odmítnutí spolupráce na plošné vakcinaci může hrozit pokuta až 3 600 eur každé 3 měsíce. Očkovat se zde tedy budou i mladiství.

INDONÉSIE

Očkování je povinné pro všechny dospělé. Neočkovaným hrozí pokuty, odmítnutí sociální pomoci či vládních služeb.

MIKRONÉSIE

I v Mikronésii se musí očkovat všichni dospělí.

TÁDŽIKISTÁN A TURKMENISTÁN

V těchto zemích se musí očkovat všichni obyvatelé nad 18 let.

Kde se musí očkovat vládní zaměstnanci a zaměstnanci ve veřejném i privátním sektoru?

Kde se musí naočkovat zdravotničtí zaměstnanci?

AUSTRÁLIE

Zde musejí být naočkování zaměstnanci s rizikovými staršími osobami a zaměstnanci speciálních hotelů, ve kterých jsou ubytované osoby v karanténě.

BRITÁNIE

Očkování se pouze v Anglii vyžaduje od zaměstnanců pečovatelských domů. Zdravotničtí pracovníci budou muset být naočkováni (rovněž pouze v Anglii, a ne celé Británii) od 1. dubna.

CHORVATSKO

Vakcinace je vyžadována od zdravotnických pracovníků a pracovníků sociální péče.

ČESKÁ REPUBLIKA

Od března se u nás bude vyžadovat očkování od zaměstnanců nemocnic a pečovatelských domů.

FINSKO

Zde se teprve povinné očkování pro pracovníky ve zdravotnictví a sektoru sociální péče zvažuje.

FRANCIE

Povinnost se očkovat zde platí pro zdravotnické pracovníky a pracovníky v pečovatelských domech, pro asistenty, kteří docházejí pomáhat do domácností a pro laboranty urgentní péče. Pro zdravotnické pracovníky na Martiniku a Guadeloupu začne tato povinnost platit 31. prosince. Tam se totiž proti tomuto opatření protestovalo.

NĚMECKO

Od poloviny března zde budou muset být naočkovaní všichni pracovníci v nemocnicích, v ordinacích a pečovatelských domovech.

ŘECKO

Zde toto pravidlo platí pro pracovníky ve zdravotnictví a pečovatelských domovech.

MAĎARSKO

Očkování je zde povinné pro pracovníky ve zdravotnictví.

LIBANON

Povinnost očkovat se zde začne pro sektor zdravotnictví platit 10. ledna.

NOVÝ ZÉLAND

Povinné očkování zde platí pro pracovníky ve zdravotnictví a pro ty, kteří pracují v sektoru s postiženými osobami.

POLSKO

Zde budou muset být od 1. března naočkovaní všichni zdravotničtí pracovníci.

Kde povinně očkují děti?

KOSTARIKA

Zde se očkují děti nad pět let.

LITVA

Povinné očkování zde platí pro všechny nad 16 let. Zvažuje se, že se toto pravidlo sníží na 12 let.

Kde již povinně očkují/chystají se povinně naočkovat starší osoby?

ČESKÁ REPUBLIKA

U nás bude povinné očkování pro osoby starší 60let od března.

ŘECKO

Zde je očkování pro osoby starší 60let již v platnosti.

MALAJSIE

Všechny osoby starší 60let a všechny osoby, které jsou naočkované vakcínou Sinovac, budou od února povinny se naočkovat posilující vakcínou.

RUSKO

V Petrohradě musí být naočkovaní všichni starší 60let a všichni s chronickým onemocněním.

Kde je/bude povinné očkování pro vstup na veřejné události a veřejná místa?

RAKOUSKO

Zde se vyžaduje očkování pro vstup na veřejná místa jako restaurace, hotely, divadla a lyžařské lanovky.

BRITÁNIE

Ve Skotsku je povinné být očkován (či se prokázat negativním testem) pro všechny starší 18let, kteří chtějí jít například do nočních klubů a dalších veřejných dějišť akcí. V Anglii toto pravidlo platí pro noční kluby, některé venkovní i vnitřní události, na kterých se nesedí a pro všechny události, kterých se zúčastní více než 10 tisíc osob.

BULHARSKO

Zde je vyžadován místní covid pas například v kavárnách, hotelech, v koncertních síních, muzeích či veřejných bazénech.

ČESKÁ REPUBLIKA

U nás je nutné se prokázat očkovacím certifikátem například v restauracích a klubech.

DÁNSKO

Místní covid pasy se zde kontrolují při vstupu do vnitřních barů, restaurací a dalších veřejných míst.

EGYPT

Zde musí být naočkováni i studenti veřejných vysokých škol, jinak nemohou na kampusy.

FRANCIE

Při vstupu do restaurací, kaváren, kin, muzeí a dalších veřejných míst je vyžadován místní covid pas. V budoucnu budou k prodloužení covid pasu vyžadovány posilující dávky vakcíny.

NĚMECKO

Vakcinace se vyžaduje pro vstup do všech vnitřních podniků kromě těch nejzásadnějších, jako například samoobsluh, lékáren a pekáren.

ITÁLIE

Místní covid pas potvrzující vakcinaci je povinný pro všechny, kteří se chtějí posadit v barech, restauracích, kteří navštíví muzeum, kino, klub či sportovní událost. Covid pas se vyžaduje i ve veřejné dopravě.

LIBANON

Pro vstup do restaurací, kaváren, hospod a na pláže je vyžadováno potvrzení o vakcinaci nebo potvrzení o protilátkách.

MAROKO

Vakcinace se vyžaduje pro vstup do všech vládních budov a do prostor jako do kaváren, restaurací, kin, posiloven či hromadné dopravy.

NIZOZEMSKO

Místní covid pasy jsou povinné pro vstup do barů, restaurací, klubů nebo na kulturní události.

RUMUNSKO

Pro vstup na většinu veřejných událostí (včetně většiny podniků, které nejsou nezbytné) je potřebný místní covid pas, negativní test či potvrzení o prodělání covidu-19.

SRBSKO

Místní covid pasy jsou vyžadované po 22hodině pro vstup do vnitřních prostor kaváren, hotelů a restaurací.

SINGAPUR

Vakcinace je potřebná pro vstup do nákupních center. Země zvažuje vyžadování posilujících dávek vakcíny.

ŠVÝCARSKO

Potvrzení o očkování, test či potvrzení o prodělání covidu-19 se vyžaduje pro vstup do barů, restaurací či fitness center.

JIŽNÍ KOREA

Místní covid pasy jsou vyžadovány pro vstup na 14 vybraných veřejných míst, včetně domény pohostinnosti či zábavních událostí. Od února se to bude týkat i dětí od 12let.

ŠVÉDSKO

Pro vstup na vnitřní události s více než stovkou účastníků jsou vyžadovány vakcinační pasy. Toto nařízení se rozšíří i na menší shromáždění, jako například na restaurace.

UKRAJINA

Neočkovaní zde mají omezený přístup do restaurací a na sportovní či jiné události.

Řada zemí povinné očkování odmítá. Mezi nimi je například Švýcarsko, Španělsko, Švédsko, Dánsko či Slovinsko. Některé země fungují na bázi covid pasů, covidových testů, potvrzení o prodělání covidu-19 a vůli a odpovědnosti jednotlivce.