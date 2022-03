Madeleine Albrightová byla americká politička s českými kořeny. Do zahraničí se dostala jako dítě po úprku rodiny před nacisty během druhé světové války. Rozená Marie Jana Körbelová se narodila 15. května 1937 na pražském Smíchově do židovské rodiny. Byla však pokřtěna a vychovávána jako katolička a o svém židovském původu se podle svých slov dozvěděla až díky reportáži publikované novináři z Washington Post.

Otec Albrightové Josef Körbel byl československý diplomat. Hned po Hitlerově okupaci Československa v březnu 1939 se mu podařilo s rodinou odejít do Londýna. Budoucí politička značnou část dětství prožila v protiletadlovém krytu. Po konci války se rodina vrátila do Československa, komunistický převrat v roce 1948 ji ale přiměl znovu odejít, tentokrát se usadili v americkém Coloradu.

Zkušenosti z dětství a následný nucený odchod do USA z ní udělaly celoživotní odpůrkyni totality a fašismu.

Albrightová studovala na internátní škole ve Švýcarsku a poté absolvovala uznávanou Wellesley College. Poté se zapsala na postgraduální studium na Kolumbijské univerzitě. S politickou sférou se poprvé setkala při práci pro demokratického senátora za stát Maine, Edmunda Muskieho. Do Bílého domu jí pomohl její konzultant a polský rodák Zbigniew Brzezinski, který do administrativy nastoupil po vítězství Jimmyho Cartera.

Americký prezident Bill Clinton si Albrightovou vybral jako šéfku diplomacie v roce 1996. Od té chvíle se stala ústřední postavou Clintonovy administrativy. Nejprve sloužila jako velvyslankyně USA při OSN, ve svém druhém funkčním období se poté stala nejvyšší diplomatkou země. Sehrála významnou úlohu v rozšiřování NATO o země bývalého východního bloku.

Albrightová proslula jako rázná dáma. Po odchodu z úřadu kritizovala prezidenta George W. Bushe za to, že místo spojenectví používá k podpoře diplomacie "šok síly", a prohlásila, že Bush odradil umírněné arabské lídry a vytvořil potenciál pro nebezpečnou roztržku s evropskými spojenci. Agentura AP píše, že však nebyla umírněnou političkou a sehrála klíčovou roli v tlaku na Clintonovu administrativu, aby se vojensky zapojila do konfliktu v Kosovu. Zastávala také tvrdý postoj vůči Kubě a ženám doporučovala, aby se chovaly sebevědoměji, Reuters ji nazval "ikonou feminismu".

We mourn the passing of Madeleine Albright, the first female US State Secretary. A Czechoslovak born leader, a strong advocate for democracy & human rights. Today more than ever, Central Europe remembers her commitment to NATO enlargement. My heartfelt condolences to her family. pic.twitter.com/CwYUsmacxm