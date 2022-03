Jachta s obří dírou přímo v trupu. Loď, která dokáže nejen plout po moři, ale také létat nad hladinou. Italské studio Lazzarini, které se zaměřuje na navrhování superjachet, při tvorbě konceptů plavidel, jaké mohou už za pár let brázdit vlny, rozhodně netroškaří. Nyní designéři z římského ateliéru světu představili další loď, která se jistě promítne do snů milovníků superjachet.

Plavidlo Royal Alpha One může někomu svým interiérem připomínat luxusní letadlo, jinému zase svým exteriérem vesmírnou kapsuli. „Celosvětově jachet přibývá více než kdy předtím, není proto snadné přijít s konceptem, který by upoutal pozornost. Nicméně tým odborníků v Lazzarini Design Studiu dělá vše proto, aby této výzvě čelil. Společnost představila návrh futuristického plavidla, které by zapadlo třeba do filmu Star Trek," nastiňuje CNN.

Malá, ale nezapomenutelná

To, čím loď Royal Alpha One zaujme, je především její tvar a barevnost. Velikostí totiž konkurovat jiným superjachtám nebude. „S délkou pouhých dvacet metrů je mnohem menší než jiná plavidla, která v Lazzarini tvoří. To ovšem neznamená, že je méně poutavá nebo inovativní," zmiňuje CNN.

Ohromující je loď vskutku dost. Její tvůrci se při navrhování nedrželi tradiční barevnosti jachet, tedy ostínů bílé. „Plavidlo má tmavý, černě-zeleně-šedivý exteriér, doplněný o povrchy z fotochromatického skla," píše CNN.

I interiér se vymyká běžným představám o superjachtě. Kajuty většiny takových lodí totiž obyčejně připomínají luxusní hotelové pokoje či byty. Royal Alpha One jde i v tomto proti proudu. „Na jejích třech palubách vzhled interiéru připomíná soukromé letadlo," shrnuje CNN.

Vířivka na střeše

Na lodi může najednou pobývat až dvacet hostů, kteří se rozhodně nudit nebudou. „Lodní 'garáž' bude naplněná různorodými vodními hračkami, k dispozici bude obří jídelna. Roli hlavního lákadla však na sebe rozhodně převzala vířivka na střeše s panoramatickou skleněnou střechou," konstatuje CNN. Vířivka je mimo jiné speciální i v tom, že střechu lze sklopit.

Za plavidlo Royal Aplha One případný zájemce zaplatí 3,5 milionu eur, což je v přepočtu více než 87 milionů korun. Model trupu je již hotový, kupce ale studio Lazzarini zatím nenašlo, a tak plavidlo zústává jen konceptem na obrázcích. Každopádně, až se případný zájemce ozve, lodě se dočká poměrně brzy. „Studio odhaduje, že stavba superjachty bude trvat 15 až 16 měsíců, což by znamenalo, že pokud se nyní najde kupec, Royal Alpha One se stane realitou nejpozději do konce roku 2023," upozorňuje CNN.