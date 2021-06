Na 7129 metrů vysoký vrchol Baruntse, hory ležící v centrálním Himálaji nedaleko Mount Everestu, vylezli alpským stylem bez šerpů a umělého kyslíku. Prvovýstup se uskutečnil severozápadní cestou Nebeská past.

"Stejně jako v Krkonoších, tak i v Himálajích každá vánice jednou poleví. Počasí se po několika dnech vylepšilo natolik, že jsme dokázali z hory sestoupit," líčí přímo z Nepálu Radoslav Groh, který již dříve zdolal mimo jiné osmitisícovku Nanga Parbat. V Káthmándú nyní s Markem Holečkem čekají, pořádně vyhublí, na transport do Česka. "Návrat nám komplikuje skutečnost, že Nepál je silně zasažen pandemií covidu-19 a zpět do Evropy v podstatě transfer neprobíhá. Tak uvidíme, jestli nebude třeba domů doběhnout," popisuje.

Jak se nyní cítíte?

Těší mě, že máme výstup úspěšně za sebou. Hlavu mám plnou myšlenek. Ale už jsem se nachytal, že se mi po strmých stěnách Baruntse stýská. Fyzicky se cítím slušně. O to více mě ubíjí pobyt v karanténě sužovaném Káthmándú a strašně se těším domů do Krkonoš.

Byla to vaše nejtěžší expedice v kariéře?

V rámci svých horolezeckých zkušeností mám za sebou již několik výstupů podobného „formátu“ , ale objektivně musím uznat, že prvovýstup na Baruntse představoval nejtěžší, nejriskantnější a taky psychicky nejnáročnější výpravu mé kariéry.

Můžete upřesnit, jakou horu jste zdolávali a jakým způsobem?

Cílem našeho snažení byl překrásný, 7129 metrů vysoký vrchol Baruntse, hory ležící v centrálním Himálaji nedaleko Mount Everestu. Naším cílem bylo prostoupit novou linii středem ikonické severozápadní stěny této hory. Lezli jsem alpským stylem bez šerpů a umělého kyslíku.

Jak výstup probíhal?

Vzhledem k značným lezeckým obtížím, umocněným špatnou kondicí stěny, byl náš postup relativně pomalý. Byly dny, kdy jsem vzhledem k odmítavosti stěny dokázali postoupit například jen pět lanových délek směrem vzhůru. Věděli jsme, že dotace slušného počasí je jen velmi skromná, ale nebyl prostor se tím zabývat. Od určité chvíle už ústup stěnou stejně nebyl možný, takže jsme se nahoru museli probíjet bez ohledu na počasí a věřit, že někde nahoře budeme bivakovat a slotu tam přečkáme.

Jak se vám vůbec podařilo překonat extrémně náročné klimatické podmínky?

Je pravda, že jsem měl několikrát během výstupu pocit, že je na nás hora opravdu hodně naštvaná a dělá maximum, aby se nás zbavila. Naštěstí to vždy dobře dopadlo. Na výstup jsme byli dobře připraveni, vybaveni a nakonec nám i přálo štěstí.

Měli jste strach o život?

Během výstupu, stejně jako za nouzového bivakování, bylo několik chvil, kdy jsem si říkal, že už je to celé „velká hrana“. Avšak na druhou stranu jsem se po celou dobu cítil fyzicky velmi slušně a taky jsem věděl, že mám toho nejlepšího parťáka.

Jak jste zvládli čtyři dny ve stanu ve sněhové bouři? Co jste jedli?

Kempovaní to nebylo věru příjemné. Náš stan, který je mimochodem 100 centimetů široký a dva metry dlouhý a je tvořený pouze jedním kusem látky, neustále zapadával sníh a strhávala ho vichřice. Jídla jsme přijímali minimum. Bylo to zhruba 50 gramů sušeného masa na den pro oba. Klíčové však bylo šetřit s plynem, kterým jsme rozvařili sníh na vodu. Zbyla nám poslední, navíc poškozená bomba, u které jsme jen těžko mohli odhadnout, kolik vody dokážeme jejím prostřednictvím navařit. Věděli jsme, že s minimálním přídělem jídla jsme schopní vydržet dlouhou, nemožnost doplňovat tekutiny by však byla fatální…

Co vás nakonec vysvobodilo?

Stejně jako v Krkonoších, tak i v Himálajích každá vánice jednou poleví. Počasí se po několika dnech vylepšilo natolik, že jsme dokázali z hory sestoupit.

Kolik kilo jste zhubli?

Úbytek váhy bych odhadl zhruba na 10 kilo. Není to nic fatálního. Osobně jsem spokojený. Mám teď solidní maratonskou váhu. Parťák Marek Holeček je na tom však s váhou ještě podstatně hůře.

Jaký bude váš nejbližší program?

Aktuálně dělám vše pro to, abych se dokázal dostat z Himálají domů do Krkonoš. Návrat nám komplikuje skutečnost, že Nepál je silně zasažen pandemií covidu-19 a zpět do Evropy v podstatě transfer neprobíhá. Tak uvidíme, jestli nebude třeba domů doběhnout.