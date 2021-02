Vybrat si dnes v Evropské unii profesi pečovatele o staré lidi je asi jedno z nejjistějších povolání, které si lze zvolit. Jistější než vystudovat programování. Už dnes tyto lidí shání po celé Evropě a ve vyspělých zemích západní části kontinentu nabízí platy v tisících eur měsíčně.

Třicet milionů Evropanů bude za třicet let potřebovat vzhledem ke svému stáří a zdravotním problémům dlouhodobou péči. Vyplývá to ze Zelené knihy o stárnutí, kterou v těchto dnech zveřejnila Evropská komise. Tento dokument se zabývá i tím, jak by Unie stárnutí obyvatelstva měla řešit.

Počet lidí nad šedesát pět let, což je dnes ve většině zemí EU důchodový věk, se zvýší do roku 2050 podle odhadu Bruselu z dnešních dvaceti na třicet procent populace.

Růst podílu lidí nad 80 let se do roku 2050 zdvojnásobí a bude tvořit celých třináct procent unijní populace.

To, co je ale nejvíc alarmující, je výrazný počet lidí, kteří budou potřebovat dlouhodobou péči – vzroste z 19,5 milionu na více než třicet milionů lidí.

To bude znamenat enormní zátěž pro systémy zdravotní a sociální péče. Už dnes přitom existují obrovské rozdíly v rámci EU. Například velká část lidí starších 75 let musí v Rumunsku a Bulharsku dál pracovat, aby se uživila.

Co využít potenciál seniorů?

„Je třeba nalézt správnou rovnováhu mezi udržitelným řešením pro naše systémy sociálního zabezpečení a posílením mezigenerační solidarity,“ uvádí Evropská komise. To bude znamenat jak reformu systému sociálních odvodů, tak otázku zvyšování penzijního věku. Evropský parlament řeší už i to, jak zdanit práci robotů v EU na penzijní a sociální účely.

„Skutečnost, že žijeme déle a zdravěji než předchozí generace, ukazuje, jak úspěšné a silné je naše sociálně tržní hospodářství. Zároveň se však objevují i nové problémy a nabízejí nové příležitosti, které je třeba zvážit,“ říká Dubravka Šuicová, místopředsedkyně Evropské komise pro demografii.

„Zelená kniha zahajuje diskusi, jak plně využít potenciál stárnoucí populace, k jakým inovacím může motivovat a jak by měla vypadat reakce politiků,“ dodává.