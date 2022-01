Ze záznamů kamer lze vidět, jak čtyřiadvacetiletý Daniel Elena-Lopez mlátí železným zámkem na kolo neznámou ženu a poté ji táhne do uličky. Když na místo dorazili policisté, pokusil se jim utéct. Tomu chtěl pravděpodobně zabránit důstojník, který po něm třikrát vystřelil. Muž na místě zemřel, ale bohužel nebyl jediný, koho kulka trefila.

„Zemřela mi v náručí. Nemohla jsem nic dělat. Vidět syna nebo dceru, jak vám umře v objetí, je jedna z nejstrašnějších věcí, jaké si dovedete představit,“ sdělila Soledad Peraltová na tiskové konferenci před sídlem policie Los Angeles.

Se slzami v očích a nejedním zalknutím pokračovala ve svém prohlášení po boku právníků, kteří zastupují její rodinu. „Valentina pro nás i přátele znamenala všechno. Teď je náš laskavý anděl navždy pryč. Valentino, dej nám sílu, abychom došli spravedlnosti. Má dcerko, miluji tě,“ zakončila svůj emotivní projev.

This is 14yo Valentina Orellana-Peralta. A few months ago, her family moved to Los Angeles from Chile in search of a better life. Tragically, Valentina was killed just a few days before Christmas. pic.twitter.com/mZxFFBMjXn — Ben Crump (@AttorneyCrump) December 28, 2021

Valentina se s matkou a sestrou do Los Angeles přestěhovala před šesti měsíci. Její otec doposud zůstával v jejich starém domově v Chile, ale plánoval přijet co nejdříve. Dívka měla velké sny a o Americe smýšlela jako o zemi plné nových možností. Její sny o získání amerického občanství a kariéře v robotice ale nečekaně skončily předčasnou smrtí.

Otec Juan Pablo Orellana Larenas plánoval po Vánocích vzít dceru na basketbalový zápas. Kalifornii vnímal jako tu nejbezpečnější zemi na světě. Samotná Valentina mu to nejednou řekla. „Nedokážu popsat, čím si procházím. Jednou jsem se jí zeptal, jestli nechce odejít. Odpověděla mi, že ne, že je to ta nejbezpečnější země, která je plná nových příležitostí,“ řekl nešťastný otec. „Nemůžu spát… Jediné, co chtěla, bylo být pravou Američankou. Teď je díky tomuto státu mrtvá,“ dodal.

Benjamin Crump je jedním z právníků, kteří zastupují Peraltovu rodinu. Uvedl, že jejich právní tým požaduje přístup ke všem důkazům, které má policie k dispozici. „Nikdy se nemělo stát, aby byla čtrnáctiletá dívka jednou z civilních ztrát v nákupním centru,“ sdělil.

Mother of 14-year-old Valentina Orellana-Peralta breaks down in tears while describing her daughter's death from an LAPD bullet



She says in Spanish, "To see a son or daughter die in your arms is one of the greatest pains and most profound pains that any human being can imagine" pic.twitter.com/mBTC6HVERh — CBS News (@CBSNews) December 28, 2021

Policie v sobotu zveřejnila kamerové záznamy, na kterých je zachycený Daniel Elena-Lopez. Nejprve lze vidět, jak muž vchází s kolem do obchodu oblečený v tílku a šortkách. Po eskalátorech poté vyjel do patra a jen o pár momentů později vychází převlečený do dlouhých kalhot a barevné bundy.

Mladý muž poté zaútočil na několik zákaznic železným zámkem na kolo. Ze záznamů kamer, které mají policisté na uniformách, je pak vidět krev na zemi a žena, kterou odtáhl do uličky. Tu poté převezli do nemocnice se zraněním hlavy a ruky.

Záznamy z kamer podle odborníků vyvolávají pochybnosti, zda bylo nutné na místě střílet. „Pokud budete střílet takovou ráží uvnitř obchodu, kulky s lehkostí prostřelí tělo a budou pokračovat dál i přes sádrokartonovou zeď. Proto se musí přihlížet na to, jakou sílu použili,“ vysvětlil analytik stanice CNN pro vymáhání práva Anthony Barksdale. Tyto otázky podporuje i fakt, že na místě policisté nenašli kromě zámku žádnou další zbraň.

Policejní kapitán Stacy Spell sdělil, že je vyšetřování na úplném začátku. Incident také přezkoumají zástupci kalifornského ministerstva spravedlnosti, kanceláře generálního prokurátora a úřadu generálního inspektora. „Slova nemohou vyjádřit náš obrovský smutek nad ztrátou Valentiny Orellany-Peraltové,“ sdělil na konferenci kapitán. „Modlíme se za její rodinu, která se vyrovnává s touto nesnesitelnou tragédií a také se modlíme za důstojníka, který se na tomto incidentu podílel a je tím, co se stalo, zdrcen,“ řekl Spell.

Policista, který v obchodě střílel je na placené dovolené. Ta potrvá minimálně dva týdny a jde o obvyklý postup s důstojníky, kteří při službě někoho zastřelili.