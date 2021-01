Byl největším hrdinou Spojených států a globální mega-celebritou. Když předstoupil před Kongres, všichni mu viseli na rtech. Ale jeho následující slova navždy zanechala skvrnu na jeho pověsti. „Domnívám se, že vstup USA do zuřící války v Evropě bude mít malý dopad na její výsledek a pro naši zemi by byl katastrofou,“ prohlásil dne 23. ledna 1941 slavný letec a plukovník armádního letectva Charles A. Lindbergh.

V roce 1938 dostal Lindbergh Záslužný kříž Německého orla, kterým jej dekoroval maršál německého nacistického letectva Hermann Göring | Foto: Wikimedia Commons, The Herman Goering Collection, volné dílo

Charlese A. Lindbergha, z něhož udělal jeho let z New Yorku do Paříže z roku 1927 globálního hrdinu, si kvůli posouzení situace v Německu pozval americký Výbor pro zahraniční věci Sněmovny. Místnost, v níž výbor zasedal, byla k prasknutí nabitá. Nepřišli pouze zákonodárci, ale i další veřejní činitelé a zejména téměř tisícovka nadšených fanoušků, kteří si na tuhle příležitost vystáli dlouhou frontu.