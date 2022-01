V mnoha zemích dokonce velice výrazně. To platí mimochodem i o Rusku, kde klesl počet obyvatel za třicet let o skoro pět milionů. Největší početní přírůstek mají v Rusku navíc muslimové, kteří tvoří dvacet až třicet procent obyvatelstva a dělají z Ruské federace nej-islámštější zemi celé Evropy.

Češi by měli od Vídně dostat tisíce euro. Brusel je na jejich straně

Pokud jde o EU, v čele smutného žebříčku s úbytkem obyvatel byly dlouhou dobu pobaltské státy. Teď však primát nejrychleji se vylidňující země Evropské unie převzalo Bulharsko. Tato před třiceti roky devítimilionová země se podle výsledků letošního sčítání lidu zmenšila na stát se šesti a půl milionem obyvatel. To, co je na tomto trendu nejhorší, je fakt, že v posledních letech se vylidňování Bulharska zrychluje. Oproti situaci před deseti lety se podle Národního statistického úřadu snížil počet obyvatel této nejchudší země EU o 11,5 procenta. Tedy o 844 tisíc lidí.

„Statistici před sčítáním odhadovali počet obyvatel na 6,9 milionů,“ uvádí bulharská verze serveru Euractiv, podle níž je tak velký propad počtu obyvatel překvapující.

Šance z Harvardu

Masivní emigrace ze země, příliv Bulharů a Rumunů do Británie se stal jedním ze záminek pro brexit, byla velkým tématem loňských trojích voleb. V listopadu se podařilo protikorupčnímu centristovi Kirillu Petkovovi odstavit od moci populistu Bojko Borisova. „Bulharsko začíná novou cestu, aby naplnilo svůj potenciál,“ uvedl Petkov, jenž studoval na Harvardu. Pokud se to Petkovovi podaří, nemuselo by se Bulharsko v příštích letech snad už dále vylidňovat.