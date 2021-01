Co je největším problémem desítek tisíc našich krajanů v Británii po dokončení brexitu?

Asi stres spojený s vyřízením statusu „usedlíka“ a dokladů, které k tomu potřebují. Spousta lidí zjistila, že už má propadlé české doklady. Vyřízení nových dokladů je přitom časově i finančně náročné a k tomu je tu obava, zda tu budou moci zůstat.

Do toho navíc přišla covidová omezení. Jak moc situaci komplikují?

Covid samozřejmě vše ovlivnil velice negativně. Už jsme tu měli tři lockdowny. Naštěstí i během nich byly ambasáda i naše konzuláty otevřené. Část lidí má ale strach cestovat, dopravní prostředky nejezdí buď vůbec, nebo daleko méně a nápor na konzuláty je obrovský, Mnoho lidí také ztratilo práci a výdaje na vyřízení dokladů jsou pro ně problém.

V Británii je hodně početná česká romská komunita, která si tu vedla velmi dobře. Vrací se teď po brexitu čeští Romové do Česka?

Romové odsud neodcházejí, protože vědí, že především jejich děti tu mají mnohem lepší podmínky ke vzdělání a mají tu i mnoho dobrých vzorů. Úspěšnost mladých Romů z Česka je tu obrovská, máme tu mnoho vysokoškoláků i lidí, kteří jsou úspěšní ve svých profesích. Člověk se tu také nemusí stydět za to, že je Rom. Žádný velký exodus do Česka proto nebude.

V čem je britský model pro Romy lepší, že jsou v něm natolik úspěšnější než Romové, kteří zůstali v Česku?

Důležité je zajištění existenčních potřeb. Tady se nemusíte obávat, že nebudete mít na nájem. Jako Rom tady nemáte cejch jako v Česku, neslyšíte tu urážky a nadávky od politiků. V Británii nic takového není, člověk se tu ihned cítí být součástí celku. Pokud nechce, nemusí vůbec řešit svoji identitu. Týká se to i škol nebo pracovních příležitostí. Společnost vás bere na základě toho, jak se chováte a snažíte, je jedno, jestli jste Rom nebo muslim.

A i když ani v britské společnosti nejsou všichni tolerantní, je tu funkční právní systém, který to postihuje. Člověk ví, že tu najde oporu jak u policie, tak v právním systému.

Pomáhá úspěch Romů v Británii i Romům v Česku?

Já pevně věřím, že ano. I pro mě to byl cíl. Jak říkám Romům tady, inspiraci z Británie je třeba předávat mladým Romům do Česka.