Anonymní kybernetičtí útočníci o sobě dali vědět již krátce po vypuknutí konfliktu, kdy se jim podařilo hacknout ruské televizní sítě. Jejich akci zachytil krátký videoklip, na němž byl vidět běžný program ruských televizí přerušovaný snímky bomb vybuchujících na Ukrajině a výpověďmi vojáků hovořících o válečných hrůzách.

