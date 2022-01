Secesní nádraží v centru Prahy se rozpadá

Smutným mementem, kam až může dojít nezájem vlastníka o památkově chráněnou budovu, je nádraží Praha-Vyšehrad, které leží v centru Prahy na trati mezi hlavním nádražím a Smíchovem.

Secesní budova z roku 1905 se dlouhá léta doslova rozpadá před očima. Situace došla tak daleko, že je nebezpečím pro okolí. Radnice Prahy 2 musela před časem dokonce uzavřít chodník před nádražím, protože na něj padaly kusy omítky a hrozí i pád ozdob z říms.

V roce 2007 koupila budovu od Českých drah soukromá společnost, která v dalším roce nechala bez souhlasu památkářů zbourat památkově chráněnou hrázděnou čekárnu. Majitele objektu, společnost RailCity Vyšehrad, se dlouhodobě nedaří přimět k jednání. Loni jí exekutor nařídil, aby umožnila vstup do objektu stavebnímu úřadu a památkářům za účelem kontrolní prohlídky.

Městská část nabídla majiteli, že nádraží odkoupí za cenu 67 milionů podle znaleckého posudku z roku 2019, aktualizovaného o současný růst cen nemovitostí.

„Majitelé ale žádají 120 milionů. Argumentují tím, že je to podhodnocené a že soukromé subjekty nabízejí 120 milionů korun. Za ty peníze by to nikdo nekoupil a ve skutečnosti to ani nikdo nenabídl,“ popsal situaci loni v létě radní pro majetek Prahy 2 Jan Chabr.

Za záchranu nádraží se podepisuje i petice, která má téměř tisíc signatářů.