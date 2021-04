OBRAZEM: Zlato na vzácné předměty nanáší štětečkem z veverčích chlupů

Řidič rychlé záchranné služby Václav Hodinka z České Lípy se ve svém volnu věnuje uměleckému pozlacování. V kolárně v panelovém domě opravuje vše, co se vejde do dveří a do výtahu. Nyní například pracuje na renovaci kříže z volfartického kostela. Podívejte se, jak taková zajímavá práce pozlacovače vypadá krok po kroku.