Babiš chce zrušit tendr na testování žáků. Člen komise podal oznámení na policii

Premiér Andrej Babiš (ANO) bude chtít, aby byla soutěž na dodávku testů do škol zrušena. Nákup chce svěřit Správě státních hmotných rezerv, řekl to serverům Seznam Zprávy ČT. Babiš už dopoledne výběrové řízení kritizoval. Panují podle něj pochybnosti ohledně dodavatele. Ministr vnitra Jan Hamáček v sobotu večer také uvedl, že člen komise hodnotící nabídky na testy podal policii oznámení kvůli nestandardnímu působení na výběrovou komisi. Babiš rovněž zpochybnil návrat maturantů a devátých ročníků do škol k začátku března. Podmínkou podle něj bude příznivá epidemická situace, což v současné době není.

Premiér Andrej Babiš (vpravo) a ministr vnitra Jan Hamáček | Foto: ČTK / ČTK