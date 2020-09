Na několikadenní čekání se musí připravit ti, co si chtějí anebo musejí na vlastní náklady nechat udělat test na koronavirus. Někdo chce mít jistotu, jiný se vrací z Rumunska nebo Španělska (a od 14. září také z Kanárských ostrovů) a negativní test pro něj je jedinou možností, jak se vyhnout povinné karanténě. V Jihočeském kraji test samoplátce vyjde na 1 756 korun (se žádankou od lékaře nebo hygieniků ho hradí zdravotní pojišťovny), zatím se nechalo otestovat 6 758 lidí.

Komu se nechce čekat na přidělený termín, může vyrazit autem do Českých Budějovic k výstavišti, kde dělají tzv. drive-in odběry (tedy z auta). Platit se tam ale může jen kartou.

„Do naší nemocnice se lze objednat pouze přes mail,“ vysvětlil ředitel nemocnice Český Krumlov Jindřich Florián. „Přes telefon to nejde, to by kolegyně celý den protelefonovaly. Termín dostanou v řádu dnů.“ Nemocnice bude kapacitu odběrového místa rozšiřovat. „Protáhneme pracovní dobu a budeme muset odebírat každý den, teď to jsou tři dny v týdnu,“ dodává ředitel. Krumlovská nemocnice jako jediná v kraji nemá vlastní mikrobiologickou laboratoř a vzorky vozí na Akademii věd do Budějovic, je tak omezená i její kapacitou.

Rezervační formulář na webu mají v nemocnici ve Strakonicích. „Máme spoustu práce, třeba v pondělí jsme dělali 260 testů. Problém není v odběrovém místě jako takovém, ale v zahlcení naší laboratoře,“ přiblížil ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala. „Nabereme ale všechny, kteří přijdou. Máme sice objednávkový systém, kde je čekací doba několik dnů, ale ten jede souběžně. Mimo systém děláme i skupiny, např. třídy nebo zaměstnance firmy.“

V dalších jihočeských odběrových místech se čekací doba na test pohybuje kolem tří pracovních dnů, třeba v Písku nebo Jindřichově Hradci měli ve čtvrtek volné místo až ve středu 16. září.

Laboratoře přestávají stíhat

Testů na jihu Čech přibývá, jak těch od indikovaných pacientů, tak těch od samoplátců, které tvoří zhruba čtvrtinu, a tak bezpečnostní rada kraje včera řešila navýšení kapacity zahlcených laboratoří. Vypadá to, že vzorky se budou vozit i do Plzeňského kraje. „Zatím laboratoře stíhají, výsledky testů jsou do druhého dne, ale je to na hraně. Jsou v Česku i místa, kde se vzorky naberou, zamrazí se a pak se čeká, až na ně přijde řada,“ popsala po zasedání rady hejtmanka Ivana Stráská. „Paní doktorka Roithová, předsedkyně představenstva krajského holdingu Jihočeských nemocnic, jednala s dalšími místy pro vyšetřování, tj. s Akademií věd, Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity a jednou soukromou laboratoří v Plzni.“ Právě do Plzně by se mělo vozit dvě stě vzorků denně, nejspíše těch z budějovické nemocnice. Kraj ještě řeší podrobnosti, např. dopravu.

Zdroj: Deník / Redakce