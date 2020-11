Po letech sucha a tropických dnů přišlo vlhko a deště. Vinaře to nezaskočilo, ale jejich práci to značně ovlivnilo. Vinobraní, která začala oproti minulým letům opožděně, přerušily v polovině října deště.

Kvůli rozmáčené půdě se sběrači ani stroje nemohli téměř týden dostat do vinic. „Je to snad patnáct let, kdy se stroje vůbec nedostaly do vinohradu a sbírali jen lidé v gumácích,“ vzpomněl Tomáš Martinec, ředitel společnosti Zemědělská a. s. Čejkovice, která hospodaří na 220 hektarech vinic.

Ihned, jakmile se počasí umoudřilo, vinaři obnovili sběr. Nezastavil je mazlavý terén ani víkend. Traktory svážely hrozny dokonce i v neděli. Z obav, aby kvalitu neovlivila počínající hniloba či opadávání bobulí. „Na sklizeň je potřeba sucho, aby hrozny nezačaly hnít.

V našich vinicích se naštěstí bobule drží. Problémy jsou spíš lokální. Rozvoj hniloby nejspíš zbrzdilo chladné počasí. Letos záleží dost na tom, jak vzorně se vinohradníci o révu starali až do fáze vinobraní,“ doplňuje ředitel Habánských sklepů Josef Svoboda.

Opožděný sběr letos vinaře potrápil, v polovině října měli mnozí ještě polovinu úrody ve vinici a vše potrvá až do listopadu. Podobně jako v jiných oblastech i zde se projevují negativa spojená s šířením pandemie koronaviru a opatřeními, která mu mají zamezit. Větší a střední vinařství tak řešila chybějící sběrače hroznů hlavně ze Slovenska.

„Lidé nejsou, těžko se shánějí. Celkově se už víc vyplatí sklízecí kombajny. Nejen ekonomicky. Celý proces až po odvoz bobulí na zpracování do vinařství je rychlejší,“ připomíná Tomáš Martinec z Hodonínska. Velcí producenti kombajny využívají ke sběru až devadesáti procent hroznů, a to i kvůli tomu, že pracují šetrněji než brigádníci bez potřebných zkušeností. Díky sklízecím strojům vinaři mohou rychleji zareagovat na nepříznivou předpověď počasí.

Dva miliony lahví

Viru navzdory již v polovině listopadu budeme moci ochutnat, jaký ročník tedy letošní sezona vlastně přinesla. Na trh se totiž dostane svatomartinské víno, mladá, svěží ochutnávka toho, co se letos vinařům podařilo. Svatomartinské je v posledních letech tuzemskou odpovědí na francouzské Beaujolais nouveau. To se začíná prodávat každý rok vždy třetí čtvrtek v listopadu. Tento den je ve Francii nazýván den Beaujolais a rovná se téměř státnímu svátku.

Fenomén svatomartinské víno



Svatomartinská vína jsou první vína nového ročníku. Jedná se o vína svěží a ovocitá, která sice zrála pouhých několik týdnů, ale za tuto dobu už stačila získat svůj osobitý charakter. Prodávat se začínají vždy 11. listopadu a vinaři doporučují, aby se mladá vína vypila do Velikonoc, do kdy si uchovávají svou příjemnou svěžest. Mívají do 12,5 procenta alkoholu a tradičně se podávají se svatomartinskou husou.

Přitom spojení vína a svatého Martina je v českých zemích daleko starší a spadá až do středověku. Kupříkladu v německém pohraničí Šumavy obyvatelstvo věřilo, že kdo se svatomartinského vína napije, bude silný a krásný, proto se také chlapci a děvčata o sv. Martinu scházeli v hostincích ke společnému pití vína. V Čechách se zase tradovalo: „Radosti Martina jsou hus a džbán vína.“ A na den sv. Martina se v 19. století zpívávalo: „Všichni svatí s vínem sem jsou, Vilibrod i hosti přijdou; Martin maje šenkovati a nejprv vykoštovati.“ A co že bude Martin letos šenkovati? Podle hlavního sommeliera Národního vinařského centra Marka Babisze by se komplikace spojené s počasím či nedostatkem pracovníků kvůli panedemii koronaviru neměly na kvalitě vína podepsat.

„Z dlouhodobého hlediska se letošní ročník jeví jako normální, ale oproti minulým letům, kdy byly průměrné teploty o minimálně dva stupně vyšší a réva tedy dozrávala dříve, jsme o dva až tři týdny pozadu. Vinaři tak mají vzhledem ke sklizni kratší čas na výrobu. Se svatomartinskými víny mají ale dlouholeté zkušenosti, a tak si bez problémů s podmínkami poradí,“ ujistil Babisz.

Svatomartinského vína, které se poprvé otevře tradičně 11. listopadu, bude letos oproti loňsku o zhruba 300 tisíc lahví méně, tedy kolem dvou milionů. Vinaři tak reagovali na koronavirovou krizi a omezení trhu.

Tradičně mají na trhu nejvyšší, asi poloviční zastoupení tři odrůdy bílých svatomartinských vín – Muškát moravský, Müller Thurgau a Veltlínské červené rané. Zbytek si rozdělí odrůdy Modrý Portugal a Svatovavřinecké pro růžová a červená vína a Zweigeltrebe pro růžové. Podle vinařů letošní ročník neoplývá vysokou cukernatostí hroznů, zákazníci se však bezpochyby dočkají i zajímavých přívlastkových vín.

Podle ředitele Habánských sklepů Josefa Svobody se v ročníku 2020 také více projeví kvalitní „terroir“ (tedy podloží, na němž réva roste, a místní klima).

„Léty prověřené viniční trati na vhodných místech na tom budou lépe než třeba nové vinice na rovinách,“ myslí si Svoboda. Ročník označil jako komplikovaný. „Na výsledné podobě vína se proto významně projeví také schopnosti vinařů ve sklepě při výrobě,“ dodal ředitel Habánských sklepů.

Ochutnávka přes počítač

Byť se vinaři s komplikovaným ročníkem popasují sebelépe, příchod svatomartinského se přesto ani vzdáleně nebude podobat předchozím ročníkům. A to kvůli vládním omezením kvůli šíření koronaviru. Tradiční velkolepé slavnosti, kde se vedle mladého vína podávaly také dozlatova upečené husy, letos nejspíš neproběhnou.

„S ohledem na zpřísněná opatření se v letošním roce nebude konat tradiční Svatomartinský košt v Brně a dojde i k rušení ostatních svatomartinských slavností. Provoz restaurací bude v nejlepším případě výrazně omezen,“ sdělil Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského fondu, který ochrannou známku svatomartinské vlastní a každoročně ji propůjčuje vinařům.

Pandemie nejspíš znemožní lidem ochutnat svatomartinská vína i při akcích v jednotlivých vinařstvích. „My jsme už za svatým Martinem udělali tlustou čáru. Loni jsme touto dobou měli rezervace plné, letos nemáme žádné,“ informoval vinař Bronislav Vajbar z Břeclavska. Podle něj nechtějí riskovat ani restauratéři. „Většinu objednávek vín na svatomartinské oslavy zrušili. Nikdo neví, co bude po 3. listopadu, do kterého nová omezení platí,“ uvedl Vajbar. Jeho vinařství tak spoléhá především na prodej svatomartinského vína ve vinotékách.

Možnou náhradou nabízejí také moderní vymoženosti. Kupříkladu Vinařský fond se spojil s jednou dovážkovou službou a nabídne prodej svatomartinského přes internet. „Říká se, že veselá mysl je půl zdraví, a proto bychom si ani za současné situace neměli nechat svatomartinský přípitek vzít. Hezké chvíle se ale dají jednoduše zažít i doma. Víno si můžeme objednat prostřednictvím e-shopů našich vinařů nebo koupit v obchodech, jídlo pak třeba prostřednictvím donáškových služeb. Tento způsob oslavy svatého Martina je nejenom bezpečný, ale zároveň poslouží jako podpora našim vinařů a restauratérů, kteří teď věrnost svých zákazníků potřebují,“ vyzval Jaroslav Machovec.

Další novinku představilo vinařství Sing Wine z Velkých Bílovic, které nabízí k objednávce vína videonahrávku. „Máme pozitivní ohlasy. I ke svatomartinské edici plánujeme přidat videodegustaci, v níž představíme mladá vína, naše vinařství a ukážeme také záběry z letošního vinobraní. Lidé si mohou pustit prezentaci kdykoli podle nálady,“ sdělil za firmu Michal Tetur.

Přes veškeré snahy však po doušku svěžího moku zůstává mírná pachuť, kterou nejlépe vyjádřil ředitel vinařství Château Valtice David Šťastný. „Víno bylo a vždy bude společenský nápoj a lék. Teď ho lidé mají pít doma a sami. To je smutné.“

Věřme, že ten příští ročník svatomartinského bude lepší po všech stránkách.

Přehledně: Nač se letos těšit



Svěžestí vyniknou letošní svatomartinská a mladá vína. „Pikantní kyselinka je žádoucí hlavně u odrůd jako je Muškát moravský, Müller Thurgau a Veltlínské červené rané, které právě v jiných horkých letech kyselinku příliš nemají,“ uvedl hlavní sommelier Národního vinařského centra Marek Babisz. Ovocnost a svěžest bude podle něj dominovat také u růžových. „U nás se jeví růžová vína zatím jako nejlepší pro letošní svatomartinské,“ řekla za Vinařství Ludwig Liana Hrabálková.



Mladistvost a živost najdou milovníci vína i u červených vín, tedy odrůd Modrý Portugal a Svatovavřinecké, určených pro značku svatomartinské. „S ohledem na kratší dobu na jejich výrobu budou hodně svěží, v mnoha ohledech výrazně jiná než vyzrálá vína straších ročníků,“ přiblížil Babisz.



Vinaři předpokládají vína velmi aromatická, lehčího ovocného charakteru s alkoholem do 12,5 procenta. „Muškát i Müller Thurgau voní krásně. Letošní rok ale příliš nepřál červeným vínům, cukernatost není ideální,“ doplnil za vinařství Sing Wine Michal Tetur.