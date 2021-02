Z fasády Krajského úřadu v Ústí nad Labem má zmizet monumentální srp zkřížený s kladivem. Mladší ročníky ikony socialismu zasazené v travertinovém obkladu možná nikdy neviděly, i když jsou v centru města. Dílo na bývalém sídle krajského komunistického výboru totiž zakrývá velkorozměrná reklamní plachta.

Na odstranění symbolů ze sídla úřadu Ústeckého kraje má v nové koalici ANO, ODS a Spojenců pro kraj panovat shoda. „Určitě to nastane. Kdyby to nebylo ještě letos, zklamalo by mě to,“ řekl Deníku náměstek hejtmana za Spojence Jiří Řehák.

Současné úvahy politiků považuje pouze za výkop krajský architekt Ondřej Beneš. Podle něj je potřeba řešit veškeré symboly a nápisy na budově komplexně. „Rezerv je tam víc,“ podotkl Beneš s tím, že by rád oslovil studenty užitého umění, aby navrhli úpravy. Úplné odstranění kontroverzních symbolů nepovažuje za rozumné, podle něj dokonale sedí k celému objektu.

Socha Zápotockého

Pozůstatky bývalého režimu lidé mohou najít i jinde v republice. Například v Zákolanech na Kladensku stojí stále socha místního rodáka a komunistického prezidenta Antonína Zápotockého. Na místě je od sedmdesátých let. Obyvatele obce rozděluje na ty, kteří ji chtějí ponechat, a bojovníky za její svržení.

Maršálův konec

Patrně nejznámějším koncem symbolu komunistického režimu v nedávné době bylo loni na jaře odstranění sochy maršála Koněva v Praze 6. Skončila v depozitáři. „Socha se pak přesune do připravované expozice Muzea paměti dvacátého století,“ informovala tehdy městská část.

Plzeň se rudé hvězdy na bývalém sídle krajských komunistů na Americké třídě zbavila předloni. Zapomenutý symbol sňali právě při příležitosti třicátého výročí sametové revoluce. „Jsem rád, že se nám podařilo propojit desítky a desítky lidí, disidentů, studentů škodováků…, bez kterých by v Plzni listopad 1989 nebyl,“ uvedl tehdy plzeňský primátor Martin Baxa.

Fasáda bez nářadí

Od předloňska nevídají návštěvníci Riegrova náměstí v centru Semil srp a kladivo na fasádě domu u kruhového objezdu. Na místě zůstaly roky po pádu bývalého režimu doplněné citátem: „Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat.“ Po zateplení budovy ale z fasády symboly socialismu zmizely.

Boj proti ikonám režimu zažilo před časem také Brno. Město muselo dát po protestech upravit památník Rudé armády v Králově Poli.