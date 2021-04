Sčítání lidu má další problém: Lidé se staršími občankami se do něj nepřihlásí

Lidé se starými občanskými průkazy se nemohou přihlásit do on-line formuláře pro sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání začalo před týdnem, Český statistický úřad (ČSÚ) ale až tento pátek požádal o změnu předpisů ke sčítání umožňující vstup do on-line systému se staršími doklady bez strojově čitelných údajů. Vyplývá to z dokumentů na portálu Úřadu vlády ČR.

Sčítání lidu, domů a bytů v Domově pro seniory | Foto: ČTK