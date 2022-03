Proces rozkladu může v přírodě trvat i stovky let. „Ústenky nakoupené v hypermarketech mohou tlít v přírodě od dvaceti až do dvou set let,“ upozorňuje vědkyně z Univerzity Hradec Králové Alena Myslíková Fučíková. Roušky jsou totiž v drtivé většině případů vyráběny z umělého vlákna. To se v přírodě zcela nerozloží, ideálním způsobem pro takovou likvidaci je spalovna.