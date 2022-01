Pochopitelně se vyjádřili i k tomu, kdo by měl vést ČR po volbách.

Kdo do vlády

„Pro funkci premiéra nemá předpoklady ten, kdo je sebestředným showmanem, což se neslučuje s rolí člověka, který by měl být prvním dělníkem politiky. Neměl by to být ani ten, kdo nemá dostatek zkušeností,“ řekl například Petr Fiala hned v prvním díle 18. srpna.

Andrej Babiš podotkl: „Hnutí ANO má vícero kandidátů, může to být pan Vondrák, pan Havlíček, paní Schillerová. Není to o Babišovi.“ A odkryl i karty: „Naši soupeři jsou Piráti, to je extrémní levice, absolutně nekompetentní Ferjenčík, který chce zvyšovat daň z příjmu a zdaňovat podnikatele, start-upy, zkrátka všechno.“ Na Petra Fialu naopak vůbec neútočil. Zřejmě doufal, že by s ním ODS mohla jít do koalice.

Zatímco Bartoš naplno hovořil o tom, proč by Andrej Babiš neměl dál vládnout, Petr Fiala byl decentní a odmítl například hovořit o chybách svých soupeřů. Zato tepal dramatické zadlužení země a s tím související růst inflace.

„Pan Babiš v kampani rozděluje lidi, hádají se rodiny, kolegové v práci. Premiér má společnost spojovat. To není o já, já, já. Když lžete, je zcela správné na to reagovat,“ řekl třeba Bartoš v poslední debatě 29. září.

Prognóza se naplnila

V anketě Deníku, v níž jsme se ptali, kdo by měl být premiérem ČR a jíž se účastnilo 26 tisíc lidí, vyhrál Petr Fiala s 39 procenty, druhý skončil Ivan Bartoš s 32 a třetí Andrej Babiš s 25. Dnes už víme, že vládu pětikoalice vede Petr Fiala a Ivan Bartoš je vicepremiérem. Andrej Babiš skončil v opozici.

