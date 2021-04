Cestování mimo okres

I o velikonočních svátcích platí zákaz vycestování mimo okres, kde člověk bydlí. Týká se to i cest na chalupu či chatu. Tam může pouze tehdy, když je ve stejném okrese. Samozřejmě existují výjimky. Člověk může do jiného okresu tehdy, když tam pracuje, jede se postarat o blízkou osobu, za lékařem či například navštívit své děti.

Existují výjimky v pohybu mezi okresy?

„Ano, například Brno-město a Brno-venkov je ‚jeden okres‘, a to nejen pro nákupy, ale i pro výlety,“ uvádí na svém webu ministerstvo zdravotnictví. U ostatních výjimek záleží, zda jsou uděleny například jen pro účely nákupu.

Pomlázka

„Tradiční chození koledníků s pomlázkou ode dveří ke dveřím bohužel nelze tento rok uskutečnit s ohledem na zdraví koledníků i osob v domácnostech, které navštěvují,“ upozorňuje vládní portál covid.gov.cz. Pokud podle něj spolu akutně potřebujete sousedsky trávit čas, mluvte spolu zpoza plotu či z okna, s rozestupy minimálně dva metry. „I na předmětech se může vir přenášet a šířit. Přípitek medovinou, slivovicí apod. navíc není možný s ohledem na zákaz pití alkoholu na veřejných místech,“ dodává portál.

Návštěvy příbuzných

Usnesení vlády ze dne 18. března lidem nařizuje na nezbytně nutnou míru omezit kontakty s „jinými osobami než se členy vlastní domácnosti, s výjimkou kontaktů mezi rodiči a nezletilými dětmi.“ I na veřejnosti by se lidé měli zdržovat maximálně ve dvoučlenných skupinkách, pokud se nejedná o osoby, jež spolu bydlí.

To znamená, že jsou zakázány i návštěvy příbuzných. „Domácnosti mezi sebou se spolu tento rok stýkat nemohou. Je to možné pouze v nezbytně nutných případech - když například někdo z druhé domácnosti potřebuje zdravotní péči, pohlídat dítě a podobně,“ konstatuje vládní portál covid.gov.cz. V takovém případě je možné i překročit hranice okresu.

Návštěva bohoslužeb

Ta je možná, ale kapacita kostely či modlitebny smí být omezena na maximálně deset procent míst k sezení. U lidí, jež jdou na bohoslužby, se mění i zákaz vycházení. Až do soboty smějí být venku do půlnoci namísto do deváté hodiny večerní.

Velikonoční trhy

Jsou zakázané, zavřené musejí být i různé dílny na výrobu dekorací či perníčků.

Nákup a prodej velikonočního zboží

Jinde lze výrobky a předměty, které s těmito svátky souvisí, prodávat. „Koupit tak lze potraviny, dekorace v rámci domácích potřeb či pomlázku z proutí, resp. i jiné velikonoční rostliny běžně dostupné v květinářství,“ upozorňuje vládní portál. Pozor – v pátek a v pondělí jsou ale obchody až na výjimky zavřené.

Sport a procházky

Jsou možné, ale pouze v rámci okresu, v němž člověk žije. V zastavěné části obce je nutné mít správně nasazenou chirurgickou roušku či respirátor, mimo ni pouze tehdy, pokud je poblíž člen jiné domácnosti.

Stěhování do jiného okresu

Pokud si člověk na prodloužený víkend naplánoval například stěhování do jiného okresu, patří to mezi výjimky z pohybu. „Prokázat takovou výjimku je vhodné zejména nájemní či kupní smlouvou k nemovitosti,“ uvádí ministerstvo vnitra.

Jaké hrozí sankce

Policie má dodržování například pohybu v rámci okresu kontrolovat. Lidé mohou dostat pokutu až dvacet tisíc korun.