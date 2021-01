Jaké obchody se v úterý nově otevřou?

Rolety vzhůru budou smět vytáhnout obchodníci v kamenných obchodech s dětským oblečením a obuví a také v obchodních centrech, prodávat se nově bude smět i v papírnictvích.

Obchodníci s obuví a oblečením pro dospělé tedy budou mít smůlu?

Ne tak docela. Pokud totiž současně nabízejí i zboží pro děti, mohou také otevřít. Prodávat však smějí také pouze dětský sortiment. Ostatní zboží si budou muset zakrýt páskou, stejně jako tomu bylo dosud u „zakázaného“ zboží v supermarketech.

Proč vláda umožnila prodej právě tohoto zboží?

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) sice bylo možné dětské zboží nakupovat na internetu, zákazníci si ale stěžovali na nemožnost zkoušení zboží při takovém způsobu nákupu. Cílem vlády podle něj také bylo vyjít vstříc těm lidem, kteří se k internetu nedostanou.

Jaké změny vláda nově připravila pro školy?

Žádné, pro jejich provoz se nic nemění. Stejně jako nyní také v příštím týdnu budou děti docházet pouze do mateřských a speciálních škol. Do školních budov budou tak jako teď chodit jen žáci prvních dvou tříd základních škol. Na twitteru to uvedl ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Jak dlouho má ještě trvat nouzový stav?

Kvůli tomu, aby mohla být i nadále v platnosti všechna nařízená krizová opatření, potřebuje vláda nouzový stav. Požádá proto poslance o jeho prodloužení o dalších 30 dní, tedy až do 21. února.

Čekají se nějaké změny ohledně očkování vakcínou proti koranaviru?

Ano, ministři schválili také vybudování velkokapacitního očkovacího centra v hale O2 universum v pražské Libni. Premiér Andrej Babiš na twitteru uvedl, že by se v něm mělo očkovat až 10 tisíc lidí denně.

Budou mít lékaři na očkování dost injekčních stříkaček a jehel?

Ministři slibují, že budou. Nakupují nyní totiž od Evropské unie 12 milionů stříkaček a stejné množství jehel i 1,8 milionu stříkaček s pevnou jehlou, navíc Správa hmotných rezerv zajistí dalších pět milionů stříkaček a stejné množství jehel.

Mohou nově od ministrů očekávat větší pomoc podnikatelé?

Někteří ano. Vláda totiž na svém včerejším jednání rovněž schválila takzvaný kompenzační bonus pro podnikatele v úpadku. Částku ve výši 500 korun za den by fyzické osoby, jichž se bonus týká, dostaly vyplacenou zpětně. Stane se tak v případě, že novelu zákona o kompenzačním bonusu schválí parlament a podepíše prezident.

Jaké změny se týkají různých kompenzačních programů?

Kabinet dále schválil například pokračování programu COVID ubytování či kompenzace pro taxikáře, kteří jsou osobami samostatně výdělečně činnými nebo jednateli malých společností s ručením omezeným. Také oni budou moci čerpat příspěvek ve výši 500 korun za den.

Chystá se vláda prohloubit pomoc postiženému oboru lázeňství?

Ano. Až do 30. června letošního roku prodloužila dotační titul Covid – Lázně. Lidé, kteří si pořídili vouchery na lázeňské pobyty, ale nemohli na ně nastoupit kvůli vládním opatřením, mohou tyto poukazy uplatnit i v tomto roce.

Očekává se rychle zlepšení situace ohledně nákazy?

Vláda v tomto směru žádné příliš dobré zprávy nemá. Ministr zdravotnictví Jan Blatný dokonce prohlásil, že v Česku již s největší pravděpodobností koluje takzvaná britská varianta koronaviru. Toto podezření podle něj vyjadřují mnohé laboratoře, které testují lidi na covid-19. „Zdá se, že v současné době asi deset procent vzorků, které vyšetřujeme, může obsahovat tuto variantu,“ uvedl Blatný.