Podzimní guláše nejen z masa: uvařit jdou i z hub či ryb

Sychravý čas omezuje náš pobyt v přírodě, ale domácí prostředí má své výhody. Třeba chuť a čas na přípravu vlastních oblíbených pokrmů. A k podzimu patří guláše všeho druhu, takže dnes nabízíme pár nápadů, co nasypat do pánví nebo hrnců. A nemusí to být nutně jen těžké hovězí nebo vepřové maso – použít můžete klidně i ryby nebo houby, a pokud byste chtěli jít ještě dál, můžete zkusit třeba i zeleninové guláše.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock