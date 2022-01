Policie, vojáci, hasiči

Původně měli dostat tisíc korun. Nakonec to bude jen 700 korun do jejich tarifu. Týká se to policistů, celníků, hasičů a vojáků. Například voják s hodností svobodník by měl příští rok mít základní tarif 27 550 korun, rotmistr 37 400 a poručík 40 260. U bezpečnostních sborů, mezi které patří policie, hasiči, celníci nebo vězeňská služba, tarif záleží na době praxe a na tarifní třídě. Dostávat by tak nově měli podle svého zařazení od 19 910 do 62 220 korun. Někteří příslušníci bezpečnostních sborů mají tarify navíc navýšeny o deset procent.

Zdravotnictví a sociální služby

V případě zaměstnanců sociálních služeb a zdravotníků se situace liší podle jich tarifní třídy. Buď dostanou 700 korun (2. až 7. třída) nebo se jejich plat zvýší o šest procent (8. až 15.třída).

1. stupnice – zaměstnanci jinde neuvedení – nevalorizuje se, platové tarify zůstávají na úrovni let 2020 a 2021;

2. stupnice – sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách – o 700 Kč;

3. stupnice – nelékařští zdravotničtí pracovníci – 2. až 7. platová třída o 700 Kč, 8. až 15. platová třída zvýšení o 6 %;

4. stupnice – lékaři a zubní lékaři – zvýšení platu o 6 %;

Pedagogové

Původně měli dostat tři procenta navíc, nakonec to budou dvě procenta. „Chceme udržet závazek, že plat pedagoga bude na 130 procent průměrné mzdy,“ uvedl premiér Petr Fiala (ODS).

Úředníci a další zaměstnanci státu

Nic navíc nedostanou. Jejich platy zůstanou stejné, jako měli v roce 2021.

Politici - ústavní činitelé

Nakonec nedostanou nic. „Rozhodli jsme na dobu jednoho roku zmrazení platů všem ústavním činitelům. Ministerstvo práce na tom již pracuje,“ uvedl ve středu premiér Petr Fiala (ODS). Původně platy ústavních činitelů měly být od ledna vyšší zhruba o šest procent. Plat řadového poslance a senátora měl vzrůst o 5500 korun na 96 300 korun měsíčně.