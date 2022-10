Než se moderátorka dostala k potravinové inflaci, zeptala se premiéra, kdo bude kandidátem koalice Spolu na prezidenta, neboť v pátek vypršel termín, do něhož to měl oznámit. „Chybí mi dva dny, které jsem strávil s virózou doma a potřebuju ještě nějaký čas na důležitá jednání. V průběhu příštího týdne se veřejnost dozví, jak budeme v prezidentské volbě postupovat,“ řekl.

Vláda ceny základních potravin nezastropuje, řekl Fiala. Varováním je Maďarsko

Hlavní téma se odvinulo od dotazu, v němž se čtenář ptal, co chce vláda udělat, aby se lidé nemuseli jít pást: „Možná by bylo dobré zamyslet se nad tím, zda se v této době dá uživit rodina za třicet tisíc hrubého. Zkuste si to aspoň jeden měsíc a pak mluvte.“

Lidem v podobné situaci ministerský předseda doporučil, aby požádali o příspěvek na bydlení, který v případě čtyřčlenné rodiny může dělat měsíčně až 20 tisíc korun.

Nenakupuje, ale ceny zná

Byť Petr Fiala přiznal, že u nich spíše nakupuje manželka, díky širší rodině a své mamince, která nemá vysokou penzi, ale ví, jak lidé žijí a co pro ně inflace znamená. „Proto děláme potřebné kroky, i když je někdo kritizuje, neboť mu připadá, že jdeme do vysokého deficitu státního rozpočtu. My se snažíme pomoci lidem s obrovskými problémy, které jsou způsobeny ruskou agresí na Ukrajině. Proto jsme se rozhodli pro zastropování cen energií.“

Pak v debatě zaznělo, jak stoupaly ceny potravin za prvních šest měsíců, kilogram másla stál 250 korun, tedy o 34 korun víc než na začátku roku, o polovinu dražší je hladká pšeničná mouka, kilogram sýru eidam zdražil o 25 korun na 208, ale nahoru šly i ceny hovězího masa nebo olejů. Nebylo by řešením zastropování cen základních potravin?

„Nebylo. Obecně nejsem zastáncem velkých zásahů do trhu a regulací. V případě energií ale trh přestal fungovat a bylo namístě zasáhnout. Jejich zastropování sníží i cenu potravin. Bude se to týkat výrobců, kteří používají nízké napětí, v případě plynu také těch s většími rozlohami. A hledáme cestu, jak pomoci i opravdu velkým. Trochu to komplikují evropské předpisy a nákladnost celého procesu, ale zrovna nyní jednají ministři pro energetiku a hledají celoevropské řešení,“ sdělil Fiala.

Vláda přijala i další opatření, jež má zvýšit produkci: „Uvolnili jsme 870 milionů korun na pomoc zemědělcům, aby mohli využívat i plochy, které dosud ležely ladem, a vypěstovali víc, což také sníží cenu.“

Sto miliard navíc

Ministerský předseda přidal i další argument proti fixaci cen. „Maďarsko zastropovalo ceny některých potravin a po jeho uvolnění má vyšší inflaci než Česká republika. Chléb a sýry tam podražily o víc než 60 procent, mléčné produkty o 50 procent,“ sdělil důvod, proč to je slepá ulička.

Nepomohlo by tedy snížení DPH na potraviny, jak doporučuje prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza? „Aktuálně se k tomu nechystáme. Snížení DPH má další dopady, konkrétně menší příjmy státního rozpočtu, což omezuje možnosti vlády pomáhat občanům a firmám ve složité situaci. Připomínám, že pomoc v oblasti energií, kterou od listopadu pocítí každý, aniž by pro to musel cokoliv udělat, vyjde stát na sto miliard korun. Na to musíme prostředky získat,“ zdůraznil.

Kontrola marží

Moderátorka se na závěr vrátila k cenovkám ve velkých řetězcích. Například prvovýrobci a zpracovatelé jim dodávají 400 gramů drůbežího šunkového salámu za 19,60 korun a spotřebitelé je v hypermarketech nakupují za 46,90. Proč s tím vláda něco neudělá v novele zákona o významné tržní síle?

„Pan ministr zemědělství Nekula se chce zaměřit i na marže, které souvisejí s vysokými cenami u prodejců. Pokud jsou nepřiměřené, jsem přesvědčen, že stát, nebo orgány, které jsou ze zákona pověřeny kontrolou cen, do toho zasáhnout mohou,“ ujistil premiér.

Hned ale doplnil, že fungují tržní vztahy, nabídka a poptávka, takže každý zásah je třeba promyslet. „Fakt je, že když jsme začali kontrolovat marže u pohonných hmot a přidali jsme k tomu i další opatření, jejich ceny významně klesly. To je kromě letošní dobré úrody další příznivá zpráva z hlediska cen potravin. A mám ještě jednu, neboť poprvé po mnoha měsících je růst spotřebitelských cen o něco nižší než v srpnu. Do budoucna bychom tedy mohli inflaci významnějším způsobem zkrotit,“ zakončil optimisticky Petr Fiala čtvrtou debatu Deníku.