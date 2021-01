I nadále by zůstalo zachováno pět stupňů, podle nichž se řídí opatření. Ty by ale závisely na počtu hospitalizovaných. Ten pátý, nejtvrdší, by nastal v okamžiku, kdy by v nemocnici byly čtyři tisíce lid s covid-19, z toho 400 na jednotkách intenzivní péče (JIP). Čísla u čtvrtého by byla 3000, resp. 300 na intenzivní péči, u třetího stupně pak 2000, respektive 200 lidí na JIP.

„Pokud tato novinka projde, zůstane Česko v pátém stupni opatření nejspíš ještě dlouho - aktuálně je totiž v nemocnicích přes 6600 pacientů s koronavirem“ uvedl server TN.cz. Změny ve čtvrtém a pátém stupni by byly oproti současnosti pouze mírné. Například ve fitness nebo vnitřním i vnějším sportovišti by v pátém stupni mohly být dva amatérští sportovci, ve čtvrtém šest. Musely by ale být uzavřené sprchy a šatny, doporučeno by bylo testování.

Ve čtvrtém stupni by pak byly povoleny kulturní akce, tedy i kino či divadlo. Ale pouze do kapacity dvaceti procent sálu, maximálně pak tří stovek lidí, návštěvníci by museli mít negativní antigenní test a museli by se evidovat.V případě čtvrtého stupně by pak nebyl zákaz nočního vycházení až od jedenácté hodiny večerní, ale už od desáté. Nakolik je podoba zveřejněná serverem pravděpodobná, ministerstvo do uzávěrky nepotvrdilo

Novou podobu matici opatření PES by mohla vláda projednat už tento týden.

Jaké změny má přinést nový PES



• Stupně opatření by se měly řídit počtem lidí v nemocnicích a na JIP s covidem.



• Noční zákaz vycházení ve čtvrtém stupni by začínal už od 22:00 namísto od 23:00.



• Ve čtvrtém stupni opatření by mohla být kulturní představení či sportovní utkání i s přítomností diváků. Ale maximálně do 300 osob a 20 procentech kapacity, s antigenními testy a evidencí návštěvníků.



• Návštěva v nemocnici by musela mít ve čtvrtém a pátém stupni respirátor FFP2, v domově pro seniory respirátor a negativní antigenní test.



• Ve třetím stupni by se mohlo potkávat 30 lidí venku a 12 uvnitř namísto současného parametru 50 a 10.



• Hotely ve čtvrtém stupni jen pro lidi s negativním testem.

Povinné respirátory

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček potvrdil, že vláda uvažuje o zavedení povinných respirátorů třídy FFP2 nebo chirurgických roušek v hromadné dopravě a obchodech. K podobnému opatření se chystají třeba sousední Rakousko a Německo.

Výhodou respirátorů je, že na rozdíl od roušek chrání především člověka, který je nosí. Účinnost u nich přesahuje i devadesát procent.To je často i dvakrát více než u mnoha bavlněných roušek.

Finanční náročnost

Problémem ale je, že jsou podstatně dražší než roušky. Lze je koupit třeba i za dvacet korun či méně za kus, ale klíčovým parametrem je počet kusů v balení. Velké balení samozřejmě stojí vysokou částku. Což je finančně náročné především pro sociálně slabé rodiny a seniory.

Navíc zatím není jasné, zda by jich bylo dost. „Kdybychom chtěli jít cestou, že bychom nařizovali jejich využití plošněji než teď, mělo by to vliv na dostupnost na trhu. Musíme si ověřit, že ta komodita bude dostupná,“ řekl Hamáček. Vláda by to měla projednávat v pátek.