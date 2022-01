Koho se týká Čerpat je mohou rodiče, prarodiče či další příbuzní dětí do 10 let, jejichž školy zůstaly kvůli koronaviru zavřené. Nárok na ošetřovné budou mít po celou dobu uzavření jejich školy, třídy či nařízené individuální karantény dítěte.

Nárok na dávku mají i členové rodiny pečující o nezaopatřené děti do 26 let účastnící se školní docházky a závislé na péči jiné osoby a také o osoby závislé na péči jiných využívající služby různých stacionářů a obdobných zařízení.

Členové rodiny se v péči o dítě mohou střídat, ne však během jednoho dne.

Nárok na krizové ošetřovné mají i zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce nebo o provedení pracovní činnosti. „Je to za podmínky, že v měsíci, kdy vznikla potřeba na ošetřování, byli účastni nemocenského pojištění,“ uvedla odbornice z ManpowerGroup Tereza Novotná.

Nově by se krizové ošetřovné mělo vyplácet i za dobu až desetidenního ředitelského volna, které podle potřeb konkrétní školy mohou žákům nařídit její ředitelé. Návrh minulý týden schválila vláda, nyní by jej měla projednat Sněmovna, aby změna mohla začít platit co nejdříve

Kolik peněz půjde čerpat

Krizové ošetřovné bude dosahovat 80 procent denního vyměřovacího základu platu pečujících osob, nejméně však 400 korun denně při plném úvazku. „Z jejich příjmů jim zůstane zachovaná výrazně větší část, než by tomu bylo u běžného ošetřovného,“ prohlásila už loni při přijímání opatření tehdejší ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Kdy lze dávku čerpat

Opatření je v platnosti až do konce února. O krizové ošetřovné si lidé, kteří na ně mají nárok, mohou požádat navíc zpětně, a to až od 1. listopadu loňského roku.

Jak se o dávku žádá

Žádost se posílá až zpětně po uplynutí kalendářního měsíce, v němž žadatel o dítě pečovat. Je třeba předložit zaměstnavateli prohlášení pomocí interaktivního tiskopisu zveřejněného na stránkách České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Kdo nárok na dávku potvrdí

Školy ani zařízení sociálních služeb nebudou muset vystavovat potvrzení o svém uzavření. Postačí čestné prohlášení rodiče, že o dítě musí pečovat kvůli uzavření školy nebo třídy či vzhledem k nařízené individuální karanténě.

V čem je krizové ošetřovné výhodnější

V případě, že bude škola uzavřena kupříkladu po dobu 21 kalendářních dnů, bude mít rodič pečující o žáka nárok na 80 procent vyměřovacího základu po celou tuto dobu. Bez platnosti krizového ošetřovného by mu náležela dávka pouze ve výši 60 procent základu, a to jen po dobu devíti kalendářních dnů.