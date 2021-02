Česko dostalo přes půl milionu dávek vakcíny. Očkování brzdí potíže s dodávkami

Výrobci dodali do Česka k dnešku až 577 130 dávek vakcíny proti covidu-19. Vyplývá to z dat o počtu dodaných plat od jednotlivých výrobců, které ČTK získala od ministerstva zdravotnictví. Podle publikovaných dat o počtech naočkovaných dávek jich zdravotníci do úterý večer aplikovali 382 416

Očkování vakcínou proti koronaviru - ilustrační foto | Foto: ČTK / ČTK