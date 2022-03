„Stále mi operaci odsouvají. Nejdřív mi je měli vyndat na konci roku 2020, pak můj zákrok odsunuli až na loňský říjen,“ řekla Deníku žena. Když už to konečně vypadalo, že se šroubů, které jí znepříjemňují život, zbaví a chystala si věci do nemocnice, znovu zazvonil telefon. „Volal mi lékař, že mají plné lůžkové oddělení kvůli covidu a že mě musí napsat na čekací listinu. Tak stále čekám,“ popsala Lucie.

Není sama. Fronta pacientů, která po dvouleté covidové prodlevě čeká na operační zákrok, je dlouhá. A právě ortopedie patří spolu s urologií a ORL mezi obory, kde kvůli odloženým operacím čekají lidé na zákrok nejdelší dobu. Podle lékařů se to navíc hned tak nezmění.

„Sice je nyní už menší tlak na JIP a ARO, ale možnost, že se v nejbližší době podaří vyrovnat propad z minulých let, je v horizontu několika měsíců nereálná,“ uvedl zástupce České ortopedické společnosti a zároveň primář ortopedie pelhřimovské nemocnice Jiří Běhounek.

V předcovidové době se ročně odoperovalo průměrně 25 tisíc kloubů, deset tisíc kolen a 15 tisíc kyčlí. „K tomuto číslu se určitě v letošním roce nedostaneme. V době covidu nebylo provedeno asi šedesát procent operací,“ dodal Běhounek. Na klasickou totální endoprotézu se teď v průměru čeká rok až dva. Kloubní náhrady trvají méně, většinou půl roku.

Dostat se zpět na počty zákroků, které fungovaly před pandemií, nebude podle Běhounka ještě letos možné.

Na operace čekají tisíce pacientů

To, že na odložené operace čeká nyní mnoho lidí, potvrzují i jiní. Například v Karlovarské krajské nemocnici evidují pacientů čekajících na nový termín plánovaného zákroku dva tisíce. „Naším zásadním cílem je co nejvíce zkrátit čekací lhůty a odbavit co největší množství lidí čekajících na operaci,“ uvedla mluvčí nemocnice Markéta Singerová.

V dalších Deníkem oslovených nemocnicích návrat do normálu stále komplikují i covidoví pacienti či nemocniční personál v karanténě. „Aktuálně ještě nejedeme na plný provoz, ale dalo by se říct, že na pětadevadesát procent kapacity už ano,“ sdělila třeba mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá.

Zdroj: DeníkChirurgické zákroky se v druhé největší tuzemské nemocnici provádějí na jedenácti klinikách. „Někde je ten dluh téměř dohnaný – to jsou ty drobnější zákroky. Teď dostanou prostor právě větší kliniky, jako je ortopedie,“ dodala mluvčí.

Také Fakultní nemocnice Hradec Králové, která během pandemie odložila řádově tisíce neakutních operací, obnovila plnou kapacitu pro operace na většině pracovišť. Ale i zde mají ještě komplikace s lidmi, které postihl koronavirus. „V nemocnici stále zůstává zhruba osmdesát takových pacientů. Z toho kolem patnácti je jich na jednotkách intenzivní péče,“ informoval mluvčí nemocnice Jakub Sochor.

Jak dlouho se průměrně čeká na operaci

Totální endoprotézy: 1-2 roky

Ostatní kloubní náhrady: 6 měsíců

Artroskopie kolena: 20 týdnů

Plastika předního zkříženého vazu: 20 týdnů

Operace páteře: 4-6 měsíců



