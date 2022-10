Každý, kdo do lesa jede pro dřevo, by se měl držet v mantinelech stanovených Lesním zákonem. V něm stojí, že si člověk může pro svoji potřebu odvézt suchou, na zemi ležící klest. Tedy větve nebo zbytky vršků stromů. I tato podmínka má však svá jasně daná pravidla. „Hranice je stanovena zhruba dříví v průměru do sedmi centimetrů. Pokud má větev bez kůry větší průměr, už se jedná o dříví, ne o klest, a to je možné jen koupit,“ upozorňuje mluvčí Lesů ČR, které spravují necelou polovinu hvozdů v České republice, Eva Jouklová.