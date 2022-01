Další změna? Po prodělání covidu 30 dní bez testování i karantény, navrhne Válek

Lidé, kteří měli pozitivní PCR test na covid-19, by se nemuseli 30 dnů od jeho provedení testovat a nemuseli by ani do karantény či izolace. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví, ve středu o návrhu bude jednat vláda. Změna by mohla platit od pondělí 31. ledna. Informaci Deníku N potvrdil mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

Odběry pro testování na koronavirus. Ilustrační snímek | Foto: ČTK