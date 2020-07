Poslední dva dny byly počty nových případů onemocnění covidem-19 vyšší než 200, což je nejvíce od konce června. Nejvyšší je také aktuální počet nakažených, podle Vojtěcha může být ale chyba v datech. Již po zveřejnění úterních dat, kdy denní přírůstek nakažených dosáhl 211, ministr zdravotnictví upozornil, že pokud bude počet případů nadále stoupat, vláda bude muset přistoupit k opatřením.

„Uděláme všechno proto, abychom situaci zvládli bez nějakých zásadně omezujících opatření typu omezení volného pohybu nebo zavírání obchodů a restaurací. Opatření budou spíše preventivní,“ uvedl Vojtěch ve čtvrtek s tím, že zvýšení počtu nových případů není plošné a ve většině krajů je epidemiologická situace klidná. Nákaza se však objevuje více v regionech, kde dříve tak četná nebyla, například na Vysočina a v Jihomoravském kraji.

"Plošná opatření teď diskutujeme s epidemiology a zítra bych chtěl oznámit nějaký závěr z té debaty, jaká opatření se tedy budou případně zavádět," konstatoval ministr zdravotnictví. Opatření by se zřejmě znovu zaváděla v takovém pořadí, jak zůstávala v platnosti. Jako poslední bylo zrušeno nošení roušek ve vnitřních prostorách a MHD, ke kterému došlo na začátku července.

Premiér Andrej Babiš později uvedl, že celoplošné opatření ke koronaviru by se mělo týkat jedině povinného nošení roušek ve vnitřních prostorech nad určitý počet lidí.

"Je samozřejmě na zvážení, jestli se nerozhodne na úrovni ministerstva zdravotnictví o nějakém celoplošném opatření, ale bylo by to jedině v relaci vnitřní prostory a počet lidí, kteří by museli nad nějaký počet zúčastněných nosit zase povinně roušky. Ale to si, myslím, že se rozhodne zítra (v pátek), nebo nejpozději v pondělí," řekl Babiš při dnešní návštěvě Starkoče na Kutnohorsku.

Již od páteční sedmé hodiny ranní se zavádí opatření v Ústeckém kraji. „Kdo půjde ke svému obvodnímu lékaři nebo jinému ambulantnímu specialistovi či si koupit nebo vyzvednout léky nebo na návštěvu za svým příbuzným do domova pro seniory, bude muset mít roušku,“ upozornila ředitelka Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem Lenka Šimůnková.

Zmírnění opatření v Moravskoslezském kraji

Od stejného data se naopak zmírní některá z protipandemických opatření, jež byla zavedená v Moravskoslezském kraji. Kulturní akce zde budou moci probíhat ve stejném rozsahu jako kdekoli v České republice.

To znamená, že se jich bude moci zúčastnit až tisíc lidí - s výjimkou Bruntálska však budou účastníci muset mít roušku. O hodinu se také prodlouží provozní doba barů a restaurací, které budou moci mít nově otevřeno až do půlnoci.

Ve středu přibylo v Česku 247 prokázaných případů nemoci covid-19. To je o 36 více než v úterý a zároveň nejvíc od konce června. Od začátku epidemie se novým koronavirem v Česku nakazilo 14 570 lidí, z nichž se ale už více než tři pětiny uzdravily. V souvislosti s koronavirem zemřelo 364 lidí. Aktuálně nemocných tak je 5062, což je nejvíc od začátku epidemie.

Hamáček: Vláda se bude zabývat případným obnovením krizového štábu



Zdroj: Deník / Martin DivíšekVláda se bude v pondělí zabývat tím, za jaké situace by byla obnovena činnost Ústředního krizového štábu. Na twitteru to dnes na dotaz uživatele sociální sítě uvedl ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), který štábu předsedal. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes novinářům řekl, že není potřeba obnovit činnost štábu.



Ústřední krizový štáb byl v souvislosti s epidemií nového typu koronaviru ustanoven v polovině března. Nouzový stav vláda kvůli epidemii vyhlásila 12. března, krizový štáb byl ustanoven o tři dny později. Činnost ukončil k 11. červnu. Původně jej vedl bývalý náměstek ministra zdravotnictví a nynější vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula, po dvou týdnech byl do čela ustanoven Hamáček.



Poté, co vicepremiér převzal vedení, bylo ve štábu ustanoveno několik pracovních skupin, které se zabývaly jednotlivými odbornými problémy. Vznikly týmy pro distribuci ochranných prostředků, pro jejich nákupy, mediální a zdravotní skupiny a skupina, která řešila dopady vládních omezení. Přibyl také ekonomický poradní tým.



Jednání štábu se účastnili zástupci některých ministerstev, policistů, hasičů, zdravotníků, krajů, ale i představitelé opozice. Štáb dával doporučení vládě, odpovídal také za centrální nákup ochranných pomůcek, jejichž nedostatkem Česko na počátku krize trpělo.