Od loňského března, kdy epidemie koronaviru v zemi propukla, se prokazatelně nakazilo 1,055.415 lidí. Více než 941.000 z nich se z nemoci vyléčilo. Aktuálně je v zemi zhruba 97.000 nakažených, většina má mírný průběh nemoci. V těžkém stavu leží v nemocnicích 1058 pacientů.

V úterý bylo pozitivních 32,4 procenta testovaných. Je to nejvyšší podíl od 10. ledna. Nad třicetiprocentní hranici se podíl dostal po dvou dnech. Sedmidenní průměr pozitivních testů je přibližně 28 procent.

V českých nemocnicích je nyní zhruba stejně covidových pacientů jako před týdnem. Lidí s vážným průběhem přibylo asi 40. Statistiky ale nezahrnují pacienty, kteří po deseti dnech nevykazují příznaky koronaviru, v nemocnicích přitom dál zůstávají. Podle ministerstva zdravotnictví jsou tak nemocnice na hraně svých kapacit a vláda se kvůli tomu zatím nechystá zmírňovat opatření proti šíření nákazy.

Úmrtí s covidem je v tomto roce každý den více než sto denně, méně jich bylo naposledy 20. prosince. Za týden nyní přibude zhruba 1000 obětí. Za pondělí ministerstvo eviduje 122 zemřelých, za úterý 64. Tyto údaje ale obvykle při dalších aktualizacích rostou.

Koronavirem nejvíce zasaženým regionem je Chebsko, kde za uplynulých sedm dní zaznamenali 1101 nakažených na 100.000 obyvatel. Na Trutnovsku to bylo 1087 a na Sokolovsku 961 případů na 100.000 obyvatel. Naopak relativně nejlépe je na tom Jesenicko se 147 nakaženými na 100.000 obyvatel v uplynulém týdnu.

Proti koronaviru se v Česku začalo 27. prosince očkovat. Zdravotníci zatím aplikovali 382.416 dávek vakcíny, v úterý provedli 14.170 očkování. Druhou dávku zatím dostalo 116.622 lidí, více než 10.300 z nich v úterý.

Vakcínu dostávají především zdravotníci, pracovníci a klienti sociálních zařízení a senioři nad 80 let. V Česku se aplikují vakcíny od společností Pfizer/BioNTech a Moderna, očkování látkou od firmy AstraZeneca, jejíž distribuce v ČR začala v pondělí, se zatím ve zveřejněné statistice neobjevilo.

Reprodukční číslo kleslo

Index protiepidemického systému (PES), který ukazuje vývoj epidemie koronaviru v Česku, zůstává čtvrtý den na 71 bodech. Proti úterý se mírně zlepšila všechna čtyři sledovaná kritéria, na hodnotě indexu se to ale neprojevilo. Reprodukční číslo, které ukazuje množství lidí nakažených od jednoho pozitivně testovaného, se snížilo na 1,02. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Index PES od poloviny ledna odpovídá čtvrtému stupni opatření proti šíření nákazy. V zemi ale nadále platí nejpřísnější pátý stupeň, změna se kvůli naplněnosti nemocnic nechystá. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) předminulý týden řekl, že index PES už nemá pro určování opatření význam.

Reprodukční číslo kleslo k dnešnímu dni o dvě setiny. Přiblížilo se tak k hodnotě jedna, pokud by kleslo pod ni, znamená to, že epidemie zpomaluje. Vyšší než jedna je číslo s výjimkou jednoho dne od začátku února.

Na hodnotu indexu má vliv také průměr počtu nakažených na 100.000 obyvatel za dva týdny, který se až do úterý několik dní zvyšoval. K dnešku klesl přibližně o pět na 912 nakažených na 100.000 obyvatel za uplynulých 14 dní. Nižší je také čtrnáctidenní průměr pozitivně testovaných mezi seniory i podíl hospitalizovaných, u nichž byla nákaza zjištěna až v nemocnici.

V Česku kvůli epidemii koronaviru stále platí nouzový stav, vyhlášen je do neděle. Vláda požádala o jeho prodloužení do 16. března, pro svůj návrh ale zatím nemá podporu. Sněmovna bude jednat ve čtvrtek. V nejbližších dnech a týdnech lze podle vládního materiálu nadále očekávat vysoké denní počty nových případů, výrazné zlepšení nepředpokládá. Souvisí to i s šířením takzvané britské mutace koronaviru. Podle dat Státního zdravotního ústavu bylo do pátku vyšetřeno 681 vzorků na britskou mutaci, potvrzena byla u 75. Nová mutace je o 30 až 70 procent nakažlivější.