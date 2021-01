Miroslav Kalousek odchází. Aby se vrátil

/PROFIL/ Je spousta politiků, kteří dlouhá léta sedí v parlamentních lavicích, ale když skončí, nikdo to nezaregistruje. A pak jsou tací, kteří sice odejdou, ale všichni se budou chovat, jako by se to nestalo, dál se vůči nim budou vymezovat, citovat je, vinit ze všeho možného a chválit i za to, co neudělali. K nim patří Miroslav Kalousek (60), který se dnes vzdal poslaneckého mandátu.

Miroslav Kalousek | Foto: Deník / Martin Divíšek