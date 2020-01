Teploty pod nulou, studený vítr, deštivé počasí, často i nemoc – s tím vším se naše pleť v zimě složitě vyrovnává. Poradíme vám, jak ji chránit, aby na jaře zazářila.

Zima a pleť | Foto: shutterstock

Zima je pro organismus složité období. Snadno se nachladíme, přibíráme na váze, s chladem, mrazem i sněhem se těžko vyrovnáváme. Výkyvy teplot při přechodu z vyhřátých bytů do chladných ulic nám také nesvědčí. Energie načerpaná z letní dovolené je ta tam a začínají nám chybět přirozené vitaminy a minerály ze stravy. Od podzimu zpomalujeme, tělo se chystá na zazimování. Jenže my chceme vypadat zdravě a svěže, užít si společenskou sezonu, divadla, plesy, ale také zimní sporty. Co pro sebe můžeme udělat v tak proměnlivém počasí? Čtěte.