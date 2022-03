Carlson v tomto sestřihu prohlašuje, že prý Victoria Nulandová (poradkyně amerického ministra zahraničí, pozn. red.) nejen potvrdila, že na Ukrajině existují tajné biolaboratoře, ale že to, čím se tam zabývají, je natolik nebezpečné, že ji znepokojilo, že tyto materiály padnou do rukou Rusům.

Dále prý na veřejném slyšení v Senátu potvrdila, že „takzvané ruské dezinformace, to, co nazývali podvodem a teorií spiknutí, lží, je ve skutečnosti naprostá pravda“. „Spadla mi z toho čelist,“ glosuje to v krátkém ústřižku videa Carlson.

Příspěvek dosáhl z profilu Ivana Davida dalších 12 tisíc sdílení. Přestože jde o dezinformaci, která už byla v době, kdy ji David nasdílel, mnohokrát vysvětlená.

Američané zkoušeli na Ukrajině biologické zbraně, tvrdí Rusko. Jde o lež

Tucker Carlson odvysílal zmíněnou dezinformaci ve středu 9. března večer ve svém pořadu na Fox News. Do pátku 11. března už na ni reagovala celá řada amerických médií (například Washington Post, New York Times, Politifact, Global News, Dispatch a řada dalších), která ji uváděla na pravou míru.

„Ruské dezinformace často začínají zrnkem faktu, který se pak přetvoří v plnohodnotnou konspirační teorii. Tato technika usnadňuje šíření a zakořenění mezi příznivci této země. Všimněte si, jak rychle Carlson přijal verzi, kterou razí ruské ministerstvo zahraničí,“ glosoval Tuckerův pořad Washington Post.

Podobný postoj jako Carlson zvolil také Ivan David, jenž žádné z výše uvedených médií, jež dezinformaci vysvětlovala, nevzal sebeméně v potaz.

Laboratoře existují, jako v každé zemi

Jak to tedy je? Na Ukrajině, podobně jako v jiných zemích, se nachází asi tucet laboratoří zkoumajících patogeny, které by mohly zabíjet lidi nebo zvířata. Tyto laboratoře působí v oblasti veřejného zdraví a ochrany zemědělské produkce a neexistuje žádný důkaz pro to, že by se věnovaly čemukoli jinému.

Činnost těchto laboratoří podporují podle Politifact nejenom Spojené státy, ale také Evropská unie, Kanada a Světová zdravotnická organizace.

Tyto laboratoře pracují s řadou patogenů, včetně těch, které způsobují antrax, mor a hemoragickou horečku u lidí. Studují viry, které mohou napadnout ptáky a prasata. To z nich ale nedělá zařízení na biologické zbraně. Laboratoře, jež se vypořádávají s hrozbou mikrobů způsobujících nemoci (včetně smrtelných nemocí), má prakticky každý národ.

Konspirační teoretici začali „reportovat“ o dění na slovenské hranici. Ale lžou

„Když začal ruský útok, ukrajinské ministerstvo zdravotnictví nařídilo bezpečnou a zajištěnou likvidaci vzorků, aby zamezilo nebezpečí náhodného úniku patogenů, pokud by na laboratoře zaútočily ruské vojenské síly,“ uvedl web Politifact.

Na rozdíl od toho, co tvrdil Carlson, není na laboratořích nic tajného. Seznam ukrajinských ústavů i agentur, jež tyto laboratoře provozují, uvádí ve svých výročních zprávách mezinárodní organizace Global Partnership Working Group, a také americká ambasáda na Ukrajině má na svém webu stránku, která popisuje roli USA v těchto zařízeních.

Americké ministerstvo obrany ve faktografické zprávě z 11. března uvedlo, že od roku 2005 utratilo na Ukrajině 200 milionů dolarů na podporu 46 ukrajinských laboratoří, zdravotnických zařízení a diagnostických pracovišť. Spolupracuje s ukrajinskými ministerstvy zdravotnictví a zemědělství a agenturami. Tyto organizace mají omezený kontakt s ukrajinskou armádou a poskytují mobilní diagnostické laboratoře v případě ohrožení veřejného zdraví.

Moskva ukončuje válku, kterou Ukrajina začala? Ruská mluvčí zkresluje fakta

„Všechno to jsou laboratoře působící v oblasti veřejného zdraví a veterinární laboratoře. Žádná z nich nebyla nikdy zapojena do biologické války,“ řekl Gregory Koblentz, ředitel programu Biodefense Graduate Program na Univerzitě George Masona.

Carlson přitom ve svém pořadu používal zaměnitelným způsobem termíny biolaboratoře a laboratoře na výrobu biologických zbraní. Jenže laboratoř, která studuje patogeny, se ne vždy dá použít k tomu, aby z těchto patogenů vyvíjela zbraně. I když je velká část laboratorního vybavení vzájemně podobná, skutečný zbrojní program by podle Politifact vyžadoval více.

„Skutečnost je taková, že program na vývoj a výrobu skutečných biologických zbraní by měl další požadavky, například by musel být schopen vyvinout tuto látku tak, aby se dala masově vyrábět a přitom byla dostatečně stabilní pro své skladování a šíření. Musela by mít také systém výroby a dodávek. To nejsou činnosti, kterých by byla schopna laboratoř veřejného zdraví. Ta dokáže diagnostikovat nemoc, ale ne provádět práce za účelem přeměny patogenu na biologickou zbraň,“ řekl Koblentz.

Stejně jako většina zemí na světě podepsala také Ukrajina Úmluvu o biologických zbraních z roku 1972, která zakazuje vývoj, výrobu a držení biologických zbraní. Dobrovolně také předložila reporty o jejím dodržování.

Dlouhodobá kampaň

Podle Washington Post vycházejí současná ruská o ukrajinských laboratořích z dávnější kampaně ještě z doby Sovětského svazu, kdy toto komunistické impérium falešně obviňovalo USA, že biologické zbraně používají.

„KGB například na začátku 80. let šířila nepravdivá tvrzení, že výzkumný projekt financovaný USA v Pákistánu posílal do Afghánistánu vražedné komáry, což vedlo k místnímu pobouření, které program ukončilo,“ uvádí Washington Post s tím, že po rozpadu Sovětského svazu přiznali jeho bývalí představitelé, že šlo o výmysl.

Poté, co vládu nad Ruskem převzal Vladimir Putin, obviňování USA začalo znovu. „Ruští představitelé a média se kousek po kousku snažili vyvolávat neklid otázkami ohledně amerických laboratoří na Ukrajině a v dalších bývalých sovětských republikách,“ uvádí Washington Post.

Reklamní agentury reagují na válku. Představily návod, jak poznat falešné zprávy

V roce 2015 ruský státní zpravodajský kanál Rossija-24 odvysílal alarmující hodinový pořad o tom, že desítky tisíc prasat na Ukrajině a v Gruzii uhynuly kvůli záhadné nemoci – a reportér tvrdil, že na vině jsou biologická výzkumná zařízení v těchto zemích, financovaná USA.

Opět šlo ale jen o vylepšenou verzi dřívější dezinformace. O tři roky dříve Gennadij Oniščenko, tehdejší šéf ruské agentury pro ochranu spotřebitelů, obvinil Gruzii z „ekonomické sabotáže“ zavlečením viru afrického moru prasa do Ruska. O rok dříve ukázal prstem na nově založené Centrum pro výzkum veřejného zdraví Richarda Lugara v Gruzii, pojmenované po americkém senátorovi. Zařízení bylo první laboratoří v regionu, která splnila standardy úrovně biologické bezpečnosti 3, což znamená, že byla vybavena pro studium závažných nebo smrtelných lidských nemocí.

Ruští představitelé tvrdili, že africký mor prasat, který zabil v Rusku a sousedních zemích v letech 2014 až 2017 téměř 800 tisíc prasat, byl vyvinut právě v této gruzínské laboratoři s cílem omezit dovoz vepřového do Ruska, přičemž jim nevadilo, že nemoc se poprvé objevila již v roce 2007, čtyři roky před otevřením laboratoře.

FAKENEWS: Z odpíračů roušek se přes noc stali fanoušci Ruska

„Ruská obvinění, že Lugarovo středisko a další biologické laboratoře na Kavkaze a ve Střední Asii vyrábějí zakázané biologické zbraně, jsou nepodložená,“ napsala v roce 2018 norská expertka na biologické hrozby Filippa Lentzosová.

Dodala, že měla možnost na pozvání gruzínské vlády spolu s další skupinou expertů tyto laboratoře navštívit. „Byl nám umožněn přístup do všech oblastí, prozkoumali jsme příslušnou dokumentaci, mluvili se zaměstnanci a došli jsme k závěru, že středisko vykazuje významnou transparentnost. Naše skupina nezaznamenala nic neobvyklého nebo co bychom nečekali v legitimním zařízení tohoto druhu,“ uvedla Lentzosová.

Podle Washington Post Carlson spolu s dalšími příznivci americké krajní pravice přijal za svou verzi ruského ministerstva zahraničí, které tvrdilo, že poznámka Nulandové dokazuje „nezákonnou a trestnou činnost Spojených států na ukrajinské půdě“ a uchýlil se k závěru, že to znamená, že laboratoře představovaly skutečně biologické zbrojní zařízení. Nulandové prohlášení o „biologických výzkumných zařízeních“ však ve skutečnosti nic takového nepotvrzovalo.

Dezinformace jako nástroj politiky

Ivan David patří k politikům, který tento způsob zavádějících informací využívá v politickém boji velice často. Loni v dubnu například zveřejnil na svém facebookovém profilu spekulaci, že dron ukrajinské armády zabil na východní Ukrajině v oblasti ovládané separatisty pětiletého chlapce.

Nijak přitom nevzal v potaz tehdy již zveřejněné informace, které útok dronu vylučovaly: například prohlášení vojenského a politického pozorovatele Oleksandra Kovalenka, že ke zmíněnému incidentu mělo dojít asi 30 kilometrů od území ovládaného ukrajinskou vládou a vojenský dron ozbrojených sil Ukrajiny tam prostě nebyl schopen doletět. Nebo svědectví ze zmíněné obce, že k explozi, která zabila dítě, došlo poté, co někdo donesl do domu nevybuchlou munici.

FAKENEWS: Údajné záběry z Ukrajiny pocházejí často odjinud, varuje BBC

Letos 4. března zase David šířil účelově sestříhané video, které mělo vyvolávat dojem, že zpravodaj České televize v Moskvě Karel Rožánek tvrdí o válce na Ukrajině totéž, co ruská propaganda.

„Zpravodaj ČT v Rusku Karel Rožánek zřejmě řekl více, než od něj bylo žádáno. Kampak dnes s tlumočením nepřátelských postojů a byť jen mírnou snahou o objektivitu,“ napsal Ivan David k sestřiženému videu, jež opět dosáhlo desítek tisíc sdílení.

Bylo to ale opět zavádějící. Karel Rožánek ve skutečnosti odpovídal na dotazy moderátora Michala Kubala, jak ruský vpád na Ukrajinu popisují ruská státní média a ruské instituce. Nešlo tedy o vyjádření jeho stanoviska nebo o šíření informací o skutečném stavu na Ukrajině, ale o přetlumočení toho, co o této situaci tvrdí ruská propaganda. Kvůli účelovému sestříhání videa však tento kontext vypadl.

Dal se samozřejmě zjistit, protože původní záznam rozhovoru zůstává na stránkách České televize. David se však o žádné ověření toho, jak moc je sestříhané video relevantní, vůbec nepokusil.