Česká kuřata se vyvážejí zejména na Slovensko a do Německa. Drůbeží maso se naopak dováží hlavně z Polska.

Drůbežárna, kuřata, výroba - ilustrační foto | Foto: ČTK

Popularita drůbežího masa u českých strávníků roste. Zatímco jej ještě před deseti lety průměrný Čech za rok snědl 24,5 kilogramu, loni to bylo 28,7 kilogramu. Se soběstačností je to ale horší. V roce 2010 bylo Česko v drůbežím mase soběstačné téměř z 85 procent, loni to bylo již jen ze 65 procent.