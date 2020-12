Zaměstnanci firem v Rokycanech či Plzni, kteří dojíždějí ze severu Rokycanska, teď mají novým režim, jak se dostat do práce. Autem jen k zastávce v Kařezu a dál rychlíkem. V Rokycanech jsou za jedenáct a v Plzni za 22 minut.

„Já jsem z auta na vlak přesedlala loni a už bych neměnila. Kancelář mám v Plzni pět minut od nádraží a nemusím řešit problémy, kde v Plzni odstavit vůz. Navíc jsem se občas při zpáteční cestě přimotala do zácpy a zpravidla to bylo u Prazdroje. Návrat tak trval téměř hodinu,“ rezolutně se vyjádřila paní Alena z malé obce za Zbirohem, když vystoupila v Kařezu z rychlíku.

Vlakový boom však s sebou přinesl paradoxně i jednu komplikaci. Odstavné parkoviště se třiceti místy najednou zdaleka nestačí. „Teď to v období nouzového stavu jde, ale jinak je to tragédie. Motoristé odstaví vozidla, kde se dá. Na poli, u restaurace nebo v úzkých obecních uličkách. Hledáme v zastupitelstvu východisko,“ tvrdí kařezský starosta Václav Krofta.

Díky anketě má zmapováno, že většina lidí přijíždí ze Zbirožska, ale také ze středních Čech, z Cerhovic, Komárova, Oseku. Kařežské nádraží totiž najednou nabízí ideální spojení na Plzeň i na Prahu. „Lidé si vlak oblíbili, slyším jen pozitivní reference. I co se týká čistoty ve vagonech nebo dodržování jízdních řádů,“ dodává Krofta.

Do hlavního města pravidelně cestuje například Jaroslav John. „Já jsem naprosto nadšený. Automobil nechám na parkovišti a přesednu na rychlík. Z Kařezu do Prahy za 56 korun tam i zpět, protože už mám nárok na slevu,“ vysvětluje vitální senior.

Pamatuje si zrušení bývalé stanice Zbiroh před osmi lety. Paradoxně stála na katastru Kařezu a lidé to sem měli ze zbirožského náměstí přes tři kilometry. Nyní je vzdálenost bezmála dvojnásobná, ovšem s vidinou navazujícího spojení díky autobusové lince. Jízdní řád dokonce uvažuje s občasným zpožděním vlakových souprav (maximálně o deset minut). Klíčové je, aby se děti dostaly včas do škol a pracující do zaměstnání.

Ve spolupráci s krajským úřadem se teď rodí projektová dokumentace na rozšíření plochy o padesát parkovacích míst. Dvacet nich by vzniklo podél kolejí, a protože nynějším majitelem je Správa železniční dopravní cesty, k zádrhelu by dojít nemělo.

Pokud jde o hromadnou dopravu mezi Rokycany a Plzní, byl letošní rok doslova revoluční.

Komfortnější spojení vlakem mezi oběma místy výrazně přispělo k razantnímu úbytku autobusů směřujících do krajské metropole. Daly by se spočítat doslova na prstech jedné ruky a zpravidla jde o ranní či odpolední spoje pro pracující a studenty. Drtivá většina linek končí na autobusovém nádraží v Rokycanech, které sousedí se železniční stanicí.

Osobní vlak je v Plzni za patnáct, rychlík jen za jedenáct minut. Což je zhruba dvakrát rychlejší než autobus na stejné trase. Klasická jízdenka přitom po úpravě tarifních zón stojí 26 korun a její předností je hodinová platnost i na tramvaj nebo trolejbus.

