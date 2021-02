Vrácení dětí do škol je nejen prioritou rodičů a učitelů, ale také podmínkou většiny parlamentních stran pro eventuální prodloužení nouzového stavu. Skupina senátorů se ve věci práva na vzdělání chce dokonce obrátit na Ústavní soud.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v pondělí předložil vládě materiál, podle něhož by se mohli 1. března jako první začít prezenčně učit maturanti. Po nich by následovali žáci 9. ročníků ZŠ a středoškoláci či učni s praktickou výukou.

Poté by došlo na děti z 3. až 5. tříd ZŠ. Všech by se to týkalo jen za předpokladu negativního výsledku testů. Ty by měly být neinvazivní, tedy nikoliv pomocí tyčinky ze zadní části nosohltanu. V první fázi by jich bylo zapotřebí sto tisíc každý týden.

„K datu 1. března by jich měl být dostatek, nyní běží objednávky,“ řekl Deníku epidemiolog a premiérův poradce Roman Prymula. Dodal, že ze široké škály nabídek se musejí vybrat testy, které mají stejnou senzitivitu jako ty klasické.

Drahé a nevhodné

Samoodběr je možný i u antigenních testů, ale s těmi se počítá hlavně u žáků základních škol. U středoškoláků by mělo jít o PCR testy, což je zásadní problém nejen kvůli ceně 1400 korun za jedno vyhodnocení. Na výsledek se totiž musí čekat 24 hodin, takže v případě pozitivity by během vyučovacího dne mohli žáci nakazit ostatní spolužáky a hlavně všechny uvrhnout do karantény.

„Zvolená varianta PCR testů je nejméně komfortní. Může po jediném dni vrátit závěrečné ročníky i kantory do distanční výuky. Rozhodně by se měla dát přednost antigennímu testování,“ míní Jiří Zajíček, předseda Unie školských asociací a ředitel Masarykovy střední školy chemické v Praze. Nezanedbatelná je i časová zátěž. Než by se otestovalo například 90 maturantů, trvalo by to při pěti minutách na jednoho 7,5 hodiny. Šéf Asociace ředitelů ZŠ Michal Černý podotkl, že ideální by bylo, kdyby žáci chodili do školy už s výsledkem testu, ale není jasné, jak donutit rodiče, aby na to přistoupili, navíc opakovaně po sedmi dnech.

Na začátku

Logistické zvládnutí celé operace má nově na starost Ústřední krizový štáb, který musí připravit schéma dovozu testovacích sad a přesunu vzorků do laboratoří. O tom, že vše je zatím pouze ve stadiu příprav, svědčí odpověď mluvčí resortu zdravotnictví Barbory Peterové na objem a cenu testů: „Způsob a provedení testování ve školách je stále předmětem diskuzí. Cokoliv dalšího by bylo předčasné nyní sdělovat.“

V Plagově koncepci se má testování týkat i učitelů, což kritizuje spolek Pedagogická komora. „Považuji za naprosto neefektivní opakovaně testovat středoškolské učitele na koronavirus, když existuje možnost přednostně jim nabídnout přímo očkování,“ říká Radek Sárközi, prezident komory.

JAK BY MOHLO VYPADAT TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH



TESTOVÁNÍ (PRIORITNĚ MATURANTŮ A ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ)

• Má být povinné pro všechny žáky a vyučující, kteří se účastní prezenční výuky ve školách.

• Bude probíhat tzv. samoodběrem, není tedy nutná asistence zdravotnického personálu.

• Uskuteční se 1x týdně.

• Laboratoř dodá do každé školy potřebný materiál a zajistí vyzvednutí odebraných vzorků k analýze.

• Pokud se některý student nebo vyučující nebude moci zúčastnit testování ve škole v určený den, nebude se moci zúčastnit prezenční výuky do doby, než dodá potvrzení o negativním testu z alternativního zdroje.

• Pokud bude některý testovaný indikován jako pozitivní, tak se z pravidelného testování vylučuje po dobu 90 dnů od pozitivního testu.



Testy:

• kloktání (Gargtest = 1x odměrka s vodou + 1x transportní zkumavka s kódem)

• plivací test (1x trychtýř, 1x zkumavka s kódem + víčko)

• houbičkový test (1x zkumavka s houbičkou a kódem)

• test z přední části nosu (1x štětička pro výtěr, 1x zkumavka s tekutinou)



Prostory:

• Pro testy ze slin/přední části nosu je nutné zajistit vhodnou místnost s možností větrání. Ideálně s navázaným prostorem s možností čekání testovaných v dvoumetrových rozestupech (např. nevyužívaná třída, tělocvična, sál apod., mobilní stan bez bočnic apod.).

• Pro kloktací testy je nutné zajistit venkovní prostor.



VÝSLEDKY A NÁSLEDNÉ KROKY

• Laboratoř by měla dodat výsledky všech testů do 7:00 následujícího dne s uvedením identifikátoru pozitivních.

• Pokud je znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny studentů alespoň jedné skupiny, přechází daná skupina studentů do distanční výuky po dobu tohoto stavu.

• V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.



Zdroj: MŠMT