Jeden z nejkontroverznější zákonů posledních měsíců, zavedení povinných kvót na české potraviny, čeká na závěreční schválení v poslanecké sněmovně. Senát normu odmítl a definitivně o ní rozhodnou poslanci na začátku dubna.

Online diskuze Deníku k tématu zdražování potravin kvůli povinným kvótám | Foto: Deník/Martin Divíšek

Pokud by zákon prošel v původní podobě, velké prodejny s plochou více než 400 metrů čtverečních by musely od příštího roku prodávat nejméně 55 procent potravin z Česka. A do roku 2028 by podíl stoupl na 73 procent. Jenže na seznam asi 150 vyjmenovaných potravin se dostaly i ty, které se v Česku vůbec nevyrábějí (sůl) nebo jsme v jejich produkci jen málo soběstační.