Maminka dvou dětí, která není profesionální horolezkyní, si chtěla splnit sen – výstup na horu K2, ikonu a sen všech horolezců. Přizvala k tomu i filmařku Janu Počtovou, autorku dokumentů Generace Singles a Nerodič, která její výstup přetavila ve film K2 vlastní cestou, jenž bude mít zanedlouho premiéru v kinech. Nevyšlo to ale na první pokus, o výstup na K2 se totiž Klára Kolouchová v minulosti už dvakrát pokusila, neúspěšně.

Zdroj: deník„V roce 2016 náš vrcholový útok zastavila lavina, v roce 2018 zdravotní potíže. Teprve do třetice si vše sedlo jak mělo. Ale ani minulý rok to nebylo bez komplikací,“ vzpomíná horolezkyně a podotýká, že film na dvě předchozí expedice volně navazuje. „Ale přirozeně se v něm soustředíme na tu finální expedici vloni v létě. I ta byla poměrně dramatická,“ říká Klára Kolouchová.

Co se stalo? „Po prvním vrcholovém pokusu jsme se ve výšce 8300 metrů museli otočit zpět a během čtyřiadvaceti hodin sestoupit až do základního tábora. Následovala velká porada, ostatní týmy to více méně vzdaly. Rozhodli jsme se pro druhý – poslední pokus.“

Všechny chvíle ale nebyly tak dramatické a našel se prostor i pro zábavu, dokonce pro tanec. „Každá expedice je extrémně náročná fyzicky i mentálně. Když pak nastane pár dní volna, setkání s členy sousedních expedic je vítaným zpestřením. A když se sejde dobrá společnost, tanec nikdy neodmítnu,“ usmívá se Klára Kolouchová, které při jejích expedicích doma drží palce rodina.

Více se dočtete v sobotním magazínu Víkend, který je součástí regionálních Deníků.

Co dalšího najdete v magazínu Víkend?

- Rozhovor: Ondřej Brousek

- Gastronomie: Zelenina uchovaná „až na pak“

- Cestovatelský speciál

- Televizní tipy aneb Co stojí za to vidět

Předplaťte si Deník s přílohou Víkend již od 76 Kč měsíčně. (objednávejte ZDE) nebo si jej můžete objednat i telefonicky na 272 015 015.