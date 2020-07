Další výjimky si může stanovit i poskytovatel zdravotních služeb nebo ošetřující lékař, vyplývá z vydaného mimořádného opatření.

"Na základě podnětů zdravotníků jsme se rozhodli opatření, původně psané na všechna zdravotnická a sociální zařízení, upřesnit," uvedl ministr.

Roušky budou od zítra celorepublikově povinné jen v nemocnicích a ve vybraných sociálních zařízeních, jako jsou domovy důchodců. Na základě podnětů zdravotníků jsme se rozhodli opatření, původně psané na všechna zdravotnická a sociální zařízení, upřesnit. https://t.co/epqER8uxia — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) July 3, 2020

Výjimku budou mít také děti do dvou let a osoby se sníženým intelektem. Zdravotníci mohou roušky odložit, pokud je to třeba pro poskytnutí zdravotní péče.

Opatření zůstává v lůžkových zařízeních

Povinnost nosit roušku tak podle opatření zůstává v lůžkových zařízeních poskytovatelů zdravotních služeb, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem, kde se léčí zejména osoby s demencemi. Stejné pravidlo dál platí pro odlehčující sociální služby v pobytové formě, například týdenní stacionáře.

Povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách a MHD skončila ve většině země ve středu. V Praze zůstaly jen v metru a na akcích nad 100 lidí ve vnitřních prostorách.

V Moravskoslezském kraji musí mít roušky účastníci vnitřních hromadných akcích nad 100 lidí nebo kadeřníci a maséři. Na Karvinsku a Frýdecko-Místecku, kde se poslední týdny šíří koronavirus nejvíc, jsou povinné roušky i ve všech budovách mimo bydliště a ve veřejné dopravě. V uvedených okresech jsou kvůli epidemiologické situaci dál zakázány návštěvy v domovech důchodců a zdravotnických zařízeních. Dobrovolně je ale zakazují i nemocnice v jiných regionech.