Každý třetí Čech dostal koronavirus v práci. Bez ochrany by to bylo mnohem víc

ČTK





Až třetina Čechů, kteří měli loni covid-19, se mohla podle přednosty Ústavu hygieny a epidemiologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Milana Tučka nakazit v zaměstnání. Nejčastěji to byli zdravotníci a učitelé, informovala fakulta v tiskové zprávě. Loni do konce roku se novým typem koronaviru infikovalo přes 730 tisíc lidí, do současnosti téměř 1,7 milionu. Asi 150 lidem, většinou zdravotníkům, byl loni covid-19 uznán jako nemoc z povolání. Letos jsou žádostí už stovky.

Odběry vzorků pro testování na koronavirus | Foto: ČTK