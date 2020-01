Podle spánkové laboratoře Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) lidé stráví ve spánku až jednu třetinu života. Spánek patří mezi základní lidské potřeby stejně jako jídlo a pití a zásadně ovlivňuje celkové zdraví člověka. S krátkodobou poruchou spánku se alespoň jedenkrát za život setkal skoro každý, chronicky jí trpí 15 až 30 procent populace.

A co nám tedy nedá spát? Když pomineme hluk, mohou to být třeba psychické problémy, stres, ale i prostá potřeba jít se vyčůrat. Postrachem ložnic a častý důvod partnerských hádek je i chrápání. To bohužel patří mezi časté problémy mužů i žen a týká se stále větší části populace. Odborníci uvádějí, že jím trpí až 40 procent mužů a ve středním a starším věku postihuje i poměrně významné procento žen.

Podle odborníka na spánkovou medicínu MUDr. Jana Kastnera z Perfect Clinic vzniká chrápání při dýchání vibracemi měkkých tkání hltanu. Během spánku je totiž sníženo napětí svalů, které tvoří svalovou trubici, skrze kterou dýcháme. Menší měrou se na chrápání mohou podílet i vnitřní partie nosu při větším vybočení nosní přepážky nebo při chronické rýmě.

