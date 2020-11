Hledali jste ojetá vozidla v zahraničí, jak se vám to daří?

Náš zájem o ně stále trvá, aktivně je vyhledáváme, ale musí jít o smysluplný nákup. Musí být za dobrou cenu, být v dobrém stavu, umožňovat dovybavení ETCS, mít klimatizaci atd. Máme rozjednáno několik kontraktů, zejména v motorové trakci.

Jak to vypadá s nákupem nových motorových vlaků?

Zakázka na DMU120 (dieselové jednotky) běží. Původní soutěž jsme zrušili a vypsali novou na větší počet. Očekáváme, že to výrobce přesvědčí a nabídnou nám lepší cenu. Motorové výkony dělají dost velký podíl na celkové dopravě, stále jsou tu dvě třetiny tratí neelektrifikovaných.

Bateriové či hybridní vlaky nejsou řešením?

Myslím, že jsme v tuto chvíli v této oblasti spíše v oblasti snů a přání. Ta oblast nás samozřejmě zajímá, ale zatím stále převažuje nafta. Pořizovací cena je navíc velmi vysoká. Nicméně s vybranými kraji již konkrétní projekty pro alternativní vlaky připravujeme.

Místo vlaků autobusy

Letos jste vypsali tržní konzultace, v kterých jste hledali menší motorový vůz pro zhruba 70 lidí. Jak dopadly?

Nijak dobře a je to velký problém. Nepřihlásil se nikdo. Nastal čas, kdy musíme řešit náhradu vozidel 810 či 814. Žádný výrobce podobná vozidla nemá ve výrobním programu a ani je vyrábět neplánuje. Závěr je takový, že pokud se sami na vývoji nebudeme podílet, nikdo ho vyvíjet nezačne. Myslíme si přitom, že je to problém nejen u nás, ale i v sousedních zemích, jde o stovky vozidel. Další postup je o rozhodnutí především výrobců, nikoliv jen dopravců, ale náš zájem o tyto vlaky i tak nadále trvá.

Znamená to, že 810 nemíří do šrotu a budou se dál modernizovat jako třeba v Moravskoslezském kraji?

Myslím, že už nikdo neuvažuje o tom, že by jezdily po roce 2030. Znovu je rekonstruovat už nemá smysl. Naše strategie je postavena na tom, že chceme minimalizovat počet řad. Cestou kupředu je nákup nových vozidel nebo větší modernizace. Podobně jako jsme modernizovali vozy Bdmtee pro Pardubický kraj, kde to ještě mělo smysl. Regionovy jsou dočasné řešení na zhruba deset let.

S čím pak na těch tratích, kde dosud 810 a 814 používáte, budete jezdit?

Jsou tři možnosti. Na tratích, kde to má smysl, můžeme jezdit většími jednotkami typu DMU120. Musí jít o výkony, kde je potenciál růstu cestujících. Pak je tu možnost vlakový provoz nahradit autobusy, když objednatel nebude chtít platit větší jednotku. Možná to bude i kvůli ETCS. Třetí variantou je, že přesvědčíme některého výrobce k vývoji a výrobě malého motorového, resp. hybridního, vozu typu DMU70. Budeme je znovu oslovovat a ptát se, za jakých podmínek by byli ochotni do takového projektu s námi jít.

Zdražíme o inflaci

Loni se mluvilo o přesunu CityElefantů z Moravskoslezského kraje do Prahy a Středočeského kraje. Jak tato jednání dopadla?

Nepadlo to úplně, ale pravděpodobnost tohoto přesunu se výrazně snížila. Správa železnic chce začít s konverzí trakční soustav od západu, Beroun – Praha má být jedna z prvních tratí na přepnutí na střídavý proud. Tím značně klesá atraktivita stejnosměrného vozidla. I proto jsme začali řešit nákup větších jednotek EMU400, vypsali jsme tržní konzultace. Ale samozřejmě to nebude levné řešení, neboť cena jedné dvoupatrové čtyřvozové jednotky zřejmě přesáhne 250 milionů korun, a bez dotační podpory z evropských nebo národních zdrojů bude tak velký projekt v plném rozsahu jen obtížně realizovatelný.

Počty cestujících za třetí kvartál jste ještě nezveřejnili. Dá se alespoň obecně říci, jak se letní rozvolnění opatření projevilo na počtech cestujících?

Návrat do normálu byl relativně rychlý. Červenec a srpen byly dobré měsíce, chyběli ale významně zahraniční turisté. Nicméně kdybychom porovnávali tržby ve vnitrostátní dopravě, nebyli jsme na tom hůře než v minulých letech. Zlomem bylo září a povinnost nosit roušky, to začalo lidí opět ubývat. Připravujeme ve spolupráci s CzechTourismem speciální produkty a komunikaci, která podpoří cestování po Česku vlakem.

Změní se nějak kvůli současné situaci cenotvorba?

Budeme od prosince měnit kilometrický tarif, zdražíme standardně o inflaci. Neznamená to zdražení pro každého. Dynamická cenotvorba u řady jízdenek dál zůstává, systém se dál propracovává.