Česko je v nouzovém stavu od 5. října. Sněmovna hlasovala o jeho prodloužení už několikrát. Skončit by měl 14. února. Blatný dnes zopakoval, že vláda požádá nejspíš o další prodloužení.

Omezení upravuje protiepidemický systém PES. ČR je nyní v nejhorším, pátém stupni. Vláda má v pondělí schválit změny v nastavení, které by měly platit od 1. února. Podle návrhu by se republika měla přesunout do mírnějšího čtvrtého stupně v době, kdy počet pacientů s covidem v nemocnicích klesne pod 3000 a na jednotkách intenzivní péče pod 450. Nyní se v nemocnicích léčí 5741 nakažených. Ve třetím stupni by to pak mělo být méně než 2000 lidí, podotkl Blatný.

"My si teď nemůžeme dovolit zdravotnický systém přetěžovat. Musíme dosáhnout toho, aby se nemocnice vyprázdnily," uvedl Blatný. Podle něj z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že nyní v nemocnicích ubývá nejvýš 1200 pacientů za týden. Pokles nynějšího počtu na 3000 by tak mohl trvat tři týdny. "Do poloviny února nejdříve," poznamenal ministr.

Podle něj tak epidemická situace neumožňuje, aby se mladší školáci od 1. února vrátili do škol. "Úplné otevření prvního stupně základních škol je málo pravděpodobné… Neumím si představit, že by se uvedlo do chodu nějakých 300 tisíc dětí a s tím jejich 200 tisícrodičů," řekl Blatný. Míní, že od února je reálný návrat žáků devátých tříd a maturantů.

Příprava nového zákona

Podle šéfa resortu zdravotnictví je nutné urychleně připravit zákon, který by umožňoval přijímat protiepidemická opatření bez nouzového stavu. Novela krizového zákona by mohla upravit takzvaný epidemický stav. Vláda by pak nemusela opakovaně žádat o prodlužování nouzového stavu, popsal Blatný. Chtěl by, aby kabinet dostal normu ještě před ukončením nynějšího stavu nouze, tedy do 14. února.

Podle ministra je pravděpodobné, že vláda bude o prodloužení žádat, a to o 30 dní. "Nemá cenu žádat níž, když přechody (do nižšího stupně protiepidemického systému) trvají několik týdnů," dodal ministr.

Blatný také připustil, že přímo na covid zemřela jen třetina vykázaných obětí. „My víme, že zhruba 30 procent ze smrtí, které vykazujeme, je jednoznačně spojeno s koronavirem. Deset procent, kam patří například i ta autonehoda, je bez spojitosti s koronavirem, protože opravdu můžete umřít na něco úplně jiného," uvedl.