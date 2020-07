Podle policejní mluvčí Lenky Pokorné začal muž krást na začátku dubna v jedné z obcí na Písecku, kde se vloupal do domu, ze kterého ukradl pamětní mince i s certifikáty pravosti v hodnotě více jak 470 tisíc korun.

"O měsíc později se vloupal na další pozemek rodinného domu na Písecku, odkud ukradl dva dětské motocykly v hodnotě 35 tisíc korun. Dále se v červnu přesunul do obce na Prachaticku, kde z bytu, ve kterém byl na návštěvě, odcizil během chvilkové nepřítomnosti hostitelů dámskou peněženku v níž byla finanční hotovost ve výši bezmála 20 tisíc korun. Naposledy zavítal ke konci června do krajského města, kde se v ulici Fr. Šrámka vloupal do zaparkované Škody a vzal z ní drobné mince ve výši 100 korun," vypočítala mluvčí.

Včera jeho zlodějská pouť ovšem skončila."Písečtí kriminalisté ho viní ze spáchání přečinů porušování domovní svobody a krádeže. Trestnou činnost páchal i v době vyhlášeného nouzového stavu, a tak musí počítat s vyšší trestní sazbou. Kriminalisté ve věci podají podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby," dodala Lenka Krausová.