Policisté z Čimelic šetří krádež, při které vznikla škoda za nejméně 126 tisíc korun.

Policie. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Čimeličtí policisté od sobotního dopoledne prošetřují případ vloupání do vozidla značky Renault. "Vozidlo zaparkované na parkovišti za prodejnou v Čimelicích si vyhlédl v noci z pátku 20. na sobotu 21. března zatím nezjištěný zloděj. Pachatel se do automobilu násilně vloupal a bral vše, co našel. Šlo o peněženku, doklady, platební kartu, rádio i nářadí a další věci. Škoda na odcizených věcech a poškozeném vozidle činí více než 126 tisíc korun," informovala mluvčí policie Kamila Čuřínová Ingrišová.