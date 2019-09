Protivín - V pondělí 9. září ráno vyjížděli protivínští policisté do Jiráskovy ulice, kde škodil zloděj.

"Zatím nezjištěný pachatel zde někdy v době od sobotního poledne do pondělního rána vnikl do zaparkovaného automobilu značky Iveco a bral vše, co našel," popsala policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová. Pachatel z vozu odcizil čtyři rozpěrné tyče, plastovou přepravku, klíny za kola, pracovní obuv a další věci, vše v hodnotě bezmála deset tisíc korun.